Reunión entre jefe militar de EE.UU. y altos mandos del ejército cubano eleva la tensión en la isla

Una inusual reunión organizada por Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, a la cual asistió un contingente de militares cubanos encabezado por Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro del Estado Mayor de Cuba, incrementó la tensión en la nación caribeña.

Desde hace varias semanas, el presidente Donald Trump se mantiene firme en su idea de que Cuba requiere poner en marcha cambios gubernamentales mediante la introducción de reformas económicas y políticas que permitan la apertura a la inversión extranjera en varios de sus sectores productivos.

Dicho planteamiento conlleva remover, a través de un proceso democrático, a los militares de los puestos que ocupan al frente del gobierno para cederle la oportunidad a civiles, lo cual implicaría un cambio rotundo e histórico en la isla.

A manera de presión, Trump intensificó el bloqueo que desde 1962 impide la llegada a la isla de una gran cantidad de productos y materiales.

Sin embargo, lo más significativo fue haber obligado a Venezuela a dejar de suministrarle más petróleo a Cuba, pues sin combustible la mayoría de las actividades están detenidas.

Desde hace varios días el gobierno estadounidense desplazó al portaaviones USS Nimitz hacia el Caribe muy cerca de la costa cubana. (Crédito: Matias Delacroix / AP)

A medida que transcurren los días y la situación de los cubanos empeora, cobra fuerza una versión apuntando hacia una hipotética intervención militar estadounidense en el país gobernado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

De hecho, el encuentro sostenido por comandante general Francis L. Donovan con quienes en teoría son sus adversarios es considerado otra señal de que algo delicado podría suceder en las próximas semanas.

No obstante, a través de un comunicado difundido por el Southcom, se informó que los generales sostuvieron “un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa”.

Lo controversial es que Francis L. Donovan también se dedicó a realizar una evaluación de la “seguridad perimetral de la base naval”, esto sin entrar en detalles sobre la razón de hacerlo en medio de una de las etapas más críticas en la relación diplomática sostenida entre Estados Unidos y Cuba.

“La estación naval de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de los Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio”, señala otra parte de la misiva.

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