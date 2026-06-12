Departamento de Estado incrementa la presión sobre Cuba al sancionar a una de sus empresas estatales

A la escalada de tensión girando en torno a la relación entre el gobierno de Washington y La Habana se suma un anuncio del Departamento de Estado sancionando a la empresa estatal de petróleo y gas Unión Cuba-Petróleo (CUPET), la cual se encarga de recibir, distribuir y vender combustible en la isla.

Mediante un comunicado, Marco Rubio, secretario de Estado, acusó a CUPET de “revender innumerables barriles de escasa energía en el mercado secundario, acaparando suministros energéticos para sus fuerzas militares, de inteligencia y represivas, y racionando la energía como herramienta de control social”.

El republicano además afirmó que, durante décadas, el régimen cubano maneja al combustible disponible como una medida para mantener controlada a la población cubana.

“Mientras los cubanos de a pie esperan semanas para llenar el depósito de sus coches y sufren apagones constantes, la familia Castro viaja en un jet privado, el gobierno transporta en autobuses a falsos manifestantes para hacer publicidad, y el régimen prioriza mantener el suministro eléctrico en los hoteles turísticos de lujo”, subrayó.

La relación entre Estados Unidos y Cuba pende de un hilo con el riesgo latente de que pueda surgir un conflicto bélico entre ambas naciones. (Crédito: Ramón Espinosa / AP)

Con el objetivo de poner fin a este tipo de práctica la compañía, que también controla la extracción en los yacimientos de crudo cubanos, así como su refinado y la distribución de combustible, fue incluida en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.), situación que le imposibilita establecer cualquier tipo de relación financiera o empresarial en Estados Unidos.

En una entrevista concedida a Telemundo, Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, señaló que para el gobierno cubano la sanción dirigida a CUPET le implica un duro revés para hacerle frente a la crisis energética detonada por Estados Unidos al impedir que Venezuela continuara surtiéndole crudo.

“CUPET tiene el control de las tres refinerías que Cuba, la de La Habana, la de Santiago de Cuba y la de Cienfuegos; tiene control de los oleoductos, todo lo que es el negocio del gas licuado, de los tanques de gas que se utiliza frecuentemente para cocinar, del control de los lubricantes, control sobre el asfalto. Esto ahora le pondrá un freno a cualquier transacción de gran volumen que pretenda realizar”, enfatizó.

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