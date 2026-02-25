Al Green fue expulsado del Estado de la Unión tras protesta racial contra Trump

El discurso del Estado de la Unión de Donald Trump vivió varios momentos tensos; uno de los más visibles ocurrió cuando el congresista demócrata por Texas, Al Green, encaró al presidente con un cartel que decía “¡Los negros no somos simios!”.

La protesta hacía referencia a un video que Trump publicó en su red social, en el que aparecía la expareja presidencial Barack y Michelle Obama con cuerpos de simios. El material permaneció publicado durante más de 12 horas antes de ser eliminado, sin que el mandatario ofreciera disculpas públicas.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Green de pie en el centro de la Cámara sosteniendo el cartel incluso minutos antes de la llegada de Trump. Algunos legisladores republicanos le pidieron retirarlo, mientras otros intentaron arrebatárselo.

Representative Al Green held up a “BLACK PEOPLE AREN’T APES” sign at Donald Trump's State of the Union. pic.twitter.com/78JnDT5Uc3 — Pop Crave (@PopCrave) February 25, 2026

Expulsión durante el discurso

El integrante del Caucus Demócrata mantuvo su protesta incluso cuando Trump inició su mensaje. Sin embargo, poco después fue escoltado fuera del recinto mientras el presidente afirmaba que Estados Unidos era “más grande, más rico y más fuerte que nunca”.

Durante su salida, Green respondió a las críticas de algunos legisladores, entre ellos el republicano por Texas Pat Fallon, quien intentó quitarle el cartel. “Le dije que era vergonzoso”, declaró Fallon a The Washington Post.

No es la primera vez que Green es expulsado de un evento encabezado por Trump. En marzo de 2025, el legislador fue retirado tras interrumpir un acto al asegurar que el presidente no tenía “autoridad” para recortar Medicaid. Después de varias advertencias del presidente de la Cámara, Mike Johnson, el sargento de armas procedió a sacarlo del recinto.

Representative Al Green held up a “BLACK PEOPLE AREN’T APES” sign at Donald Trump's State of the Union. pic.twitter.com/78JnDT5Uc3 — Pop Crave (@PopCrave) February 25, 2026

Sigue leyendo: