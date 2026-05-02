Piden liberar a Lisandro Pantaleón, estudiante de la Universidad de Utah detenido por ICE antes de graduarse

Familiares, amigos y su equipo legal solicitaron la liberación de Lisandro Pantaleón Pacheco, estudiante de la Universidad de Utah, detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se dirigía a su trabajo, pocos días antes de su ceremonia de graduación.

De acuerdo con su familia y su abogado, el joven de 22 años fue arrestado la madrugada del miércoles durante una parada de tráfico en Park City y posteriormente trasladado a un centro de detención en Evanston, Wyoming.

Familia exige justicia y cuestiona el arresto

“No es justo que me lo hayan detenido”, declaró entre lágrimas su madre, Fidela Pacheco, quien lo trajo de México a Estados Unidos cuando él tenía un año de edad. La madre aseguró que su hijo estaba a punto de graduarse de la Facultad de Salud y comenzar un nuevo empleo cuando ocurrió la detención.

El abogado Adam Crayk señaló que el estudiante no tiene antecedentes penales, más allá de una infracción de tránsito, y que su detención no ha sido explicada por las autoridades migratorias.

Graduación sin presencia del estudiante

Lisandro Pantaleón tenía programada su graduación el 1 de mayo en la Universidad de Utah, sin embargo, no pudo asistir tras ser detenido días antes del evento académico.

Su familia y su abogado indicaron que el joven estaba a punto de iniciar un nuevo trabajo en una tienda de bagels cuando fue arrestado.

The family of a Utah man is calling for his release after he was detained by ICE Wednesday morning. Lisandro Pantaleon Pacheco has 1 traffic citation on his record, officials said.

Full story: https://t.co/OsXNSnNIhv

📸: Family photo

✍️: Adam Small, KSL

🎤: Daniella Rivera, KSL pic.twitter.com/8NiYVxm9Lx — KSL NewsRadio (@kslnewsradio) May 1, 2026

Detalles del caso y situación migratoria

Según la defensa, Lisandro Pantaleón fue traído a Estados Unidos desde México cuando tenía un año de edad y ha vivido la mayor parte de su vida en el país. También había solicitado el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aunque su trámite se encontraba en pausa.

El abogado afirmó que el joven no cuenta con historial criminal y que su caso está siendo revisado legalmente para solicitar su liberación o impugnar su detención.

Situación en el centro de detención del ICE

El joven inmigrante permanece actualmente en un centro de detención en Evanston, Wyoming, mientras su familia espera su posible traslado. Su abogado indicó que, dependiendo de la ubicación final, se podrían presentar recursos legales como solicitud de fianza o un recurso de hábeas corpus.

Dreamer Lisandro Pantaleon Pacheco was set to receive his bachelor’s degree from the University of Utah today but was detained by ICE agents on the way to his job Wednesday. Pacheco’s mother brought him from Mexico to the United States when he was only one year old, and he has no… pic.twitter.com/B2O6adjpXX — American Business Immigration Coalition (ABIC) (@AmericanBIC) May 1, 2026

La familia ha iniciado una recaudación de fondos para cubrir gastos legales, la cual ha reunido cerca de $20,000 dólares. Amigos y allegados han expresado apoyo, mientras su pareja, Britney Xiques, relató la incertidumbre vivida tras rastrear la ubicación del teléfono del estudiante el día de su detención.

La Universidad de Utah confirmó que Lisandro Pantaleón Pacheco fue estudiante de la institución, sin ofrecer más detalles sobre su situación migratoria o legal.

Hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no ha emitido comentarios sobre las razones del arresto ni sobre el operativo realizado en el área de Park City.

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