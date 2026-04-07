¿Hispano, latino o Latinx? La diferencia que muchos aún no entienden en EE.UU.

En Estados Unidos, hay una pregunta que millones de personas responden casi sin pensarlo… pero que en realidad encierra una gran confusión: ¿eres hispano o latino? Aunque los términos se usan como si fueran lo mismo, no lo son. Y entender la diferencia dice mucho más de lo que parece sobre identidad, cultura y pertenencia.

En los últimos años, además, apareció una tercera palabra —“Latinx”— que prometía ser más inclusiva, pero terminó generando debate dentro de la propia comunidad. Hoy, entre formularios oficiales, redes sociales y conversaciones cotidianas, la duda sigue vigente.

Hispano vs latino: la diferencia clave que muchos pasan por alto

Aunque suelen mezclarse, estos términos no significan lo mismo:

Hispano se refiere a personas vinculadas al idioma español.

Latino se refiere a personas de América Latina, sin importar el idioma.

Esto explica por qué una persona de Brasil es latina, pero no hispana. Y una persona de España es hispana, pero no latina. En Estados Unidos, ambos términos se usan ampliamente, pero no siempre reflejan cómo cada persona se identifica.

Muchos latinos no saben muy bien cómo definirse cuando llenan un formulario de trabajo. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

“Latinx”: el término que buscó incluir… y terminó generando rechazo

En los últimos años, “Latinx” comenzó a popularizarse en ámbitos académicos, medios y redes sociales como una alternativa neutral en cuanto al género. Sin embargo, su adopción dentro de la comunidad latina ha sido limitada.

De acuerdo con el Pew Research Center, solo una pequeña parte de los latinos en EE.UU. utiliza el término. La mayoría ha escuchado la palabra, pero no la usa para definirse. Para muchos, el rechazo no es solo lingüístico. También tiene que ver con identidad: sienten que el término no representa su forma de hablar ni su cultura.

Entonces, ¿cuál es el término correcto? No hay una única respuesta, y esa es parte del punto.

“Hispano” conecta con el idioma.

“Latino” con la región y la cultura.

“Latinx” o “latine” aparecen en contextos más inclusivos o generacionales.

En la práctica, “latino” sigue siendo el término más usado en la vida cotidiana en Estados Unidos, especialmente entre quienes tienen raíces en América Latina.

En un país donde la comunidad latina supera los 60 millones de personas, estas categorías ayudan a definir visibilidad, representación y acceso a recursos.

Más que una etiqueta correcta o incorrecta, el debate refleja algo más profundo: la identidad latina en Estados Unidos no es fija, está en constante cambio. Y en medio de ese cambio, la pregunta sigue abierta —y cada vez más personal: ¿tú cómo te defines? ¿Caso cerrado o aún evoluciona?

Seguir leyendo:

Renunciar a la ciudadanía de EE.UU. ahora será 80% más barato

Conductores hispanos aparecen como “blancos” en Florida: el dato que reabre el debate policial

Fortaleciendo el voto hispano: por qué la participación ciudadana es más importante que nunca