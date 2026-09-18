Tribunal da luz verde a registros de celulares de viajeros en la frontera sin orden judicial

El Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos determinó que los agentes federales pueden realizar un registro manual de un teléfono celular de una persona que ingresa al país sin contar previamente con una orden judicial, causa probable ni siquiera sospecha razonable.

La decisión fue emitida en el caso United States v. Alisigwe, y establece que este tipo de revisión debe considerarse una búsqueda fronteriza de rutina. El tribunal sostuvo que los teléfonos, para efectos de esta excepción constitucional, pueden ser tratados como otros bienes que lleva consigo un viajero al cruzar la frontera.

El fallo tiene especial relevancia porque un teléfono puede contener fotografías, mensajes, información financiera, documentos, búsquedas en internet y otros datos personales. La resolución, sin embargo, se refiere específicamente a una revisión manual, como desplazarse por el contenido del dispositivo, y no resuelve de la misma manera todos los posibles métodos de extracción o análisis forense.

El caso surgió después de que Chinwendu Alisigwe, residente permanente legal, fuera sometido a revisiones de su celular en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, en 2019 y 2021. Durante una de ellas, un agente recorrió manualmente su teléfono y fotografió imágenes que incluían nombres, fechas de nacimiento, números de Seguro Social y datos bancarios. En otra revisión fue localizada una conversación de WhatsApp.

La corte dice que no hace falta sospecha

La mayoría del panel concluyó que la excepción de búsqueda fronteriza tiene una justificación distinta a la regla establecida por la Corte Suprema en Riley v. California, que protege el contenido de los celulares frente a determinadas búsquedas policiales.

El juez Steven Menashi escribió que “no se requiere sospecha antes de que el gobierno registre el celular de un viajero en la frontera”. También señaló que la autoridad gubernamental en la frontera abarca el control de las personas y bienes que ingresan al país.

La jueza Eunice C. Lee coincidió con el resultado del caso, pero presentó una opinión separada. En ella cuestionó que un teléfono pueda recibir el mismo tratamiento que otros objetos personales debido a la cantidad de información privada que contiene. Advirtió que una revisión sin sospecha podría permitir consultar desde registros médicos y datos financieros hasta mensajes personales y búsquedas en internet.

Bloomberg Law reportó que el fallo también rechazó el argumento de que la Primera Enmienda imponga una protección especial para estos registros.

¿Qué tipo de búsqueda cubre?

La resolución es importante, pero no significa que cualquier procedimiento tecnológico utilizado sobre un teléfono haya quedado automáticamente autorizado.

El propio Segundo Circuito distinguió el registro manual de métodos más sofisticados de análisis forense. Otros tribunales federales han establecido diferencias entre revisar directamente el contenido del dispositivo y realizar una extracción o análisis técnico de sus datos.

Por ahora, la decisión fija una regla clara para el Segundo Circuito: una revisión manual del celular durante un cruce fronterizo puede realizarse sin una orden judicial ni sospecha individualizada. La decisión afecta directamente la jurisdicción de esa corte federal y se suma a fallos de otros circuitos que han llegado a conclusiones similares sobre búsquedas manuales.

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