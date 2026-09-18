DHS endurece presión sobre abogados de asilo; una multa supera $470,000 por 118 documentos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está aumentando la presión sobre los abogados de inmigración que presentan solicitudes de asilo que la agencia considera fraudulentas o sin fundamento, de acuerdo con una carta obtenida por The Daily Caller.

El documento fue enviado por James Percival, asesor jurídico general del DHS, a la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), en medio de un fuerte rezago en las cortes migratorias. Según la información citada por el medio, hasta julio de 2026 había casi 3.5 millones de casos pendientes y alrededor de 2.3 millones de solicitudes de asilo.

El DHS sostiene que algunas solicitudes consideradas sin fundamento pueden utilizarse para retrasar una deportación, obtener permisos de trabajo o evitar temporalmente la detención mientras avanza el proceso.

La agencia también señala que determinadas peticiones basadas en violencia generalizada de pandillas, violencia doméstica, dificultades económicas u otras condiciones del país de origen pueden no cumplir con los requisitos establecidos por la legislación estadounidense.

ICYMI: @DHSgov is putting immigration lawyers on notice over asylum filings.@DHSGenCounsel James Percival sent a letter to the American Immigration Lawyers Association warning against what the department considers meritless asylum claims?pointing to nearly 3.5 million pending? pic.twitter.com/KHOwyrBniI — Ali Bradley (@AliBradleyTV) September 17, 2026

Una multa de más de $470,000

La advertencia de DHS llega acompañada de acciones concretas contra abogados. Uno de los casos mencionados es el de Suraj Raj Singh, contra quien Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) anunció en julio una notificación de intención de multa por más de $470,000.

Según DHS, Singh habría presentado 118 documentos fraudulentos en 54 casos migratorios. La acusación incluye declaraciones de asilo que, de acuerdo con la agencia, tenían un lenguaje y contenido prácticamente idénticos.

Percival afirmó en un comunicado citado por el medio: “Las solicitudes de asilo fraudulentas amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, socavan nuestro sistema de inmigración y retrasan la expulsión de peligrosos delincuentes”.

El DHS también ha señalado al abogado Vinod Doddamani, para quien HSI presentó cinco notificaciones de intención de multa. La agencia alega que preparó y presentó 64 documentos fraudulentos en 32 casos y busca una sanción máxima de $255,232.

Breaking News?For the first time ever, @DHSgov is seeking to fine an immigration attorney for allegedly filing false asylum claims.



And the fine is enormous?$250,000.



DHS claims that attorney Vinod Doddamani filed 32 immigration cases in which he filed 64 fraudulent documents,? pic.twitter.com/dQnwKfG7wT — Joseph Bovino, Esq. (@joebovino) June 24, 2026

Qué puede pasar con solicitudes fraudulentas

La ofensiva se apoya, entre otras normas, en el 8 U.S.C. § 1324c, relacionado con el fraude documental. El DHS también puede remitir denuncias sobre conductas indebidas de abogados a organismos disciplinarios.

El abogado y exjuez de inmigración Matt O’Brien, citado por el medio citado, señaló que la legislación contempla consecuencias para quienes presentan solicitudes de asilo consideradas frívolas. Según su interpretación, una determinación judicial de que una petición fue frívola puede impedir futuras solicitudes de asilo.

El DHS, por su parte, ha advertido que utilizará “todos los recursos legales disponibles” contra quienes considere responsables de fraude. AILA fue contactada por The Daily Caller para conocer su postura, pero el medio indicó que no recibió respuesta antes de publicar su información.

La medida forma parte de una directiva antifraude anunciada por DHS el 26 de mayo de 2026, mediante la cual la administración sostiene que busca combatir el uso fraudulento del sistema de asilo en Estados Unidos.

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