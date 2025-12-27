Martin Scorsese se pronuncia sobre la muerte de Rob Reiner en un conmovedor ensayo

El cineasta Martin Scorsese ha decidido romper el silencio y dar una mirada al proceso de duelo que atraviesa como resultado de la muerte de su colega y amigo Rob Reiner, quien fue hallado sin vida junto a su esposa Michele Singer en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, el pasado 14 de diciembre.

Fue por medio de un conmovedor ensayo publicado en The New York Times que el director de “The Wolf of Wall Street” habló por primera vez sobre el deceso del cineasta y su esposa, calificando el hecho como “una obscenidad, un abismo en la realidad vivida”.

En sus líneas, Scorsese recuerda con nostalgia la década de los 70, cuando conoció a Rob Reiner en una de las reuniones organizadas por el comediante George Memmoli. Sería desde entonces que ambos artistas iniciaron una amistad que se mantuvo intacta hasta el día de su muerte.

“Rob Reiner era mi amigo, y Michele también. A partir de ahora tendré que usar el tiempo pasado, y eso me llena de una tristeza tan profunda“, sentenció el realizador.

Bajo esta misma tesitura, destacó las cualidades que los hicieron convertirse en una mancuerna inigualable: “Desde el primer momento me encantó pasar tiempo con Rob. Teníamos una afinidad natural. Era hilarante y, a veces, mordazmente gracioso, pero nunca fue el tipo de persona que acaparara la habitación“, añadió.

Sin embargo, los halagos no solo se dieron acerca de su faceta personal, sino profesional. Y es que no podemos olvidar que compartieron set en la cinta “The Wolf of Wall Street” (2013), donde Reiner interpretó al padre del personaje de Leonardo DiCaprio.

“Me conmovió la delicadeza y apertura de su actuación cuando la rodamos, me conmovió de nuevo al unir la escena en la edición y volví a conmoverme al ver la película terminada. Ahora, me rompe el corazón incluso pensar en la ternura de la interpretación de Rob en esta y otras escena“, señaló el director.

Martin Scorsese finalizó el escrito expresando su deseo de reencontrarse con el fallecido histrión para “disfrutar una vez más de su talento natural y sentirme afortunado de nuevo por haberlo tenido como amigo”.

