Daniel Day-Lewis sale de su retiro para entregar un premio a Martin Scorsese

En 2017 el actor irlandés Daniel Day-Lewis anunció su retiro del cine, después de protagonizar la película “Phantom Thread”. Desde entonces poco se había sabido de él, pero ahora hizo una aparición sorpresiva en la entrega de los premios que otorga el National Board of Review (Consejo Nacional de Crítica de Películas), para presentar al director Martin Scorsese, con quien trabajó en las cintas “The Age Of Innocence” (de 1993) y “Gangs Of New York” (de 2002).

Day-Lewis, de 66 años, dedicó unas palabras a Scorsese antes de entregarle el premio como Mejor Director: “Era un adolescente cuando descubrí el trabajo de Martin. Con una luz que él mismo creó, iluminó mundos desconocidos que palpitaban con una energía peligrosa e irresistible; mundos que eran misteriosos para mí y absolutamente fascinantes. Iluminó el vasto y hermoso paisaje de lo que es posible en el cine y me aclaró qué es lo que uno debe pedirse a sí mismo para trabajar en la fe”.

Martin Scorsese acepta el premio como Mejor Director en la ceremonia que se llevó a cabo el 11 de enero en Nueva York. (Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for National Board of Review)

En su discurso de agradecimiento Martin emocionó a los asistentes, pues vio la posibilidad de trabajar con Daniel por tercera vez: “Recibir este reconocimiento presentado por Daniel en sí es un honor para mí. Hicimos dos películas juntos, y debo decir que es una de las más grandes experiencias de mi vida. Y tal vez hay tiempo para una más. Una película más”. Poniendo en alto su dedo índice el director volteó a ver a Day-Lewis, quien sonrió y asintió con la cabeza.

El trabajo de Daniel Day-Lewis ha sido aclamado por la crítica, sobre todo las películas en las que lo han dirigido Jim Sheridan, Paul Thomas Anderson y Scorsese. En “Gangs Of New York” compartió créditos con Leonardo DiCaprio, quien protagoniza la más reciente cinta de Martin, “Killers Of The Flower Moon”, la cual cuenta con muchas posibilidades de obtener nominaciones al premio Oscar la próxima semana.

En cuanto a Martin Scorsese, el año pasado anunció que su próxima película será sobre la vida de Jesús. Recientemente comentó a Los Angeles Times que ya ha terminado el guión, por lo que planea que el rodaje comience dentro de unos meses: “Estoy tratando de encontrar una nueva manera de hacer (la historia de Jesús) lo más accesible y eliminar la carga negativa de lo que se ha asociado con la religión organizada. En este momento, ‘religión’…dices esa palabra y todo el mundo se alza en armas, porque ha fracasado en muchos sentidos. Pero eso no significa necesariamente que el impulso inicial fuera equivocado. Regresemos. Pensemos en ello”.

