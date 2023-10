La Opinión Hoy: Vuelve Martin Scorsese

Hace pocos días se estrenó la más reciente película de uno de los monstruos de la historia de la cinematografía, llega a la pantalla grande y si de pantalla se trata nadie mejor que Rafael Cores para comentarlo.

“Una película ni más ni menos, que de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon o Los asesinos de la flor de la luna. Hacía 4 años desde 2019 que Scorsese no estrenaba un largometraje. En aquel momento fue de The Irishman o El irlandés y esta vez llega con esta película épica, en todos los sentidos, primero porque se gastaron 200 millones de dólares en esta película, dura casi 3 horas y media, tres horas 26 min, y actorazos están Robert de Niro, Leonardo DiCaprio, por cierto DiCaprio, de Niro y Scorsese han colaborado en varias películas, pero es la primera vez que están los tres juntos”, detalló Cores.

Además, agregó que “ahora nos traen una historia real, está basada en los años 20 en Oklahoma, cuando la tribu de los Osage que encontró petróleo en sus tierras y se convirtieron de la noche a la mañana en un grupo de gente de los más millonarios del mundo y a la vez empezaron a aparecer muertos a unos miembros de esta tribu en circunstancias sospechosas”.

Ellen Lewis, Bradley Thomas, Thomas Nellen, Marianne Bower, Jack Fisk, Jacqueline West, el jefe Geoffrey Standing Bear, Martin Scorsese, Thelma Schoonmaker, Mark Ulano, René Haynes, Chad Renfro, Julie O ‘Keefe, Daniel Lupi y Kristy Matheson asisten al estreno en la alfombra roja de la gala principal del Festival de Cine de Londres BFI 67th de la película original de Apple ‘Killers of the Flower Moon’ en el Royal Festival Hall el 7 de octubre de 2023 en Londres, Inglaterra. (Gareth Cattermole/Getty Images for BFI)

La película nos trae al personaje de William Hale, que es el que interpreta de Niro, un ranchero poderoso que convence a su sobrino Ernest Burkhart, que es DiCaprio, de que enamore a una mujer de la tribu, interpretada por Lilly Claxton.

“Más adelante se estrenará en Apple TV Plus porque esta es una producción esos 200 millones o la mayor parte de ellos los ha puesto Apple, igual que el anterior, la había pagado Netflix”, explicó Cores.

Bradley Thomas, Martin Scorsese y Daniel Lupi asisten al estreno de la gala principal ‘Killers Of The Flower Moon’. (Gareth Cattermole/Getty Images for BFI)

