La Opinión Hoy y Ronda Política: las lecciones del escándalo del audio filtrado

Cuatro políticos han estado involucrados en diferentes escándalos y ha traído consecuencias, obviamente como renuncias, algunos procesos y Araceli Martínez Ortega contó en detalles sobre estas consecuencias.

“Este mes se cumple un año de un escándalo que se suscitó a partir de que una grabación privada entre cuatro políticos muy reconocidos en Los Ángeles en octubre del 2021 y se filtra un año después en octubre del 2022, a un mes de que tuviéramos elecciones, para elegir alcalde en Los Ángeles”, recordó Martínez Ortega, “se oye decir a la entonces presidenta del Consejo Nury Martínez que se refiere al hijo de un concejal, un niño afroamericano como ‘changuito’, que es un tema bastante sensible por todo ese odio que ha habido durante décadas y en contra de la comunidad afroamericana, entonces se entendió como que este concejal está haciendo un comentario de tipo racista contra el niño y luego también ella comenta ahí en la plática que los oaxaqueños ‘son tan feos’, en esa plática estaba el concejal Kevin de León, el que el concejal Gil Cedillo, que son gente muy reconocida en la comunidad latina porque llevan décadas en la política”.

Tras este escándalo, “hubo tanta presión por estos comentarios que se hicieron ahí, que empezaron inmediatamente al día siguiente a pedir la renuncia de los cuatro”.

Manifestantes en el Ayuntamiento de Los Ángeles celebró su primera reunión en persona desde que votó por el nuevo presidente Paul Krekorian a raíz de una grabación de audio filtrada el 25 de octubre de 2022 en Los Ángeles, California. (Mario Tama/Getty Images)

Martínez Ortega apuntó que conversó con “con Nury Martínez para pedirle su opinión sobre lo que había pasado, porque ella fue la que renunció inmediatamente y dijo que ella cuando utilizó el término changuito no lo utilizó de una manera racista, sino que lo utilizó para definir el comportamiento del niño porque como sabes en México es muy común que cuando un niño no se aguanta o es demasiado travieso, demasiado inquieto decimos, ‘Ay este niño este chamaco es un chango, no es un changuito‘, pero no se utiliza de una manera racista racial peyorativa, sin embargo, pues para muchos miembros de la comunidad afroamericana fue interpretado de una forma racista, en conclusión ha sido muy difícil para ellos verdad antes ofreció disculpas, muchos grupos no se las han aceptado, el conflicto se politizó, hay gente que ha sacado ganancia de esto verdad y yo creo que aquí lo que yo planteo en la ronda política esta semana, ¿Cuáles son las lecciones no de que nos deja este conflicto tan fuerte que vivimos?“.

“Yo creo que cualquier político tiene que aprender lo que no podemos decir públicamente, pues tampoco lo podemos decir en privado y que también siempre tenemos altas expectativas de un funcionario público, porque muchas veces los vemos como ejemplos a seguir, como líderes, entonces esperamos mucho más de nuestros líderes. Claro que tienen derecho a la privacidad y a platicar lo que ellos quieren en la privacidad, pero yo creo que esto enseña que tienen que tener mucho cuidado con lo que se habla y yo creo que en general, no solamente los políticos, porque ahorita en esta época de redes sociales cualquier cosa se puede hacer pública en un instante. Vimos ese oportunismo político, gente que nunca ha hecho nada o que su trabajo ha sido muy débil, aprovechó para lucirse con declaraciones muy fuertes pidiendo la renuncia y criticando con todo a estos cuatro concejales”, apuntó Aracelis.

La presidenta del Concejo Municipal de Los Ángeles, Nury Martínez, renunció luego de la publicación de una grabación llena de blasfemias que reveló comentarios racistas en medio de una discusión sobre la redistribución de distritos de la ciudad. (Mario Tama/Getty Images)

