Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti debutaron como pareja en los Oscar

La 98ª edición de los Premios de la Academia no solo será recordada por sus ganadores, sino por un momento que paralizó al mundo del entretenimiento: el debut oficial de Leonardo DiCaprio y su novia, la supermodelo italiana Vittoria Ceretti, como pareja en la gala más importante de Hollywood.

Aunque el protagonista de “One Battle After Another”, película por la que estaba nominado a Mejor Actor, mantuvo su tradición de desfilar en solitario por la alfombra roja del Dolby Theatre, la sorpresa llegó una vez iniciada la ceremonia.

Los espectadores y las cámaras no tardaron en captar al actor, de 51 años, sentado en primera fila junto a Ceretti, de 27 años. La pareja se mostró relajada, compartiendo confidencias y sonrisas, confirmando así la relación que comenzó discretamente en el verano de 2023.

Este gesto marca un hito en la vida pública del ganador del Oscar. DiCaprio es conocido por proteger ferozmente su intimidad, habiendo acudido a estas citas durante años acompañado casi exclusivamente por su madre, Irmelin Indenbirken.

Al elegir a Vittoria como su acompañante en las butacas, el actor parece haber dejado atrás su hermética “regla de oro” de evitar muestras de afecto públicas en eventos públicos.

Vittoria Ceretti, una de las modelos más cotizadas del momento y rostro habitual de firmas como Chanel y Versace, deslumbró con un elegante diseño en color granate de bajo fluido que resaltaba su imponente presencia. Por su parte, DiCaprio apostó por la sobriedad de un esmoquin negro clásico.

La aparición conjunta en los Oscar 2026 supone el paso definitivo para una pareja que ya había sido vista en citas familiares en Roma y Nueva York.

Seguir leyendo:

· Michael B. Jordan dedica su primer Oscar a sus padres en un discurso inolvidable

· “One Battle After Another” se lleva el primer Oscar a Mejor Dirección de Casting

· Conan O’Brien habló en español en los Premios Oscar 2026 y dedicó un mensaje a la comunidad latina