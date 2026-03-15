Michael B. Jordan dedica su primer Oscar a sus padres en un discurso inolvidable

En una de las noches más memorables de la temporada de premios, Michael B. Jordan se alzó con el premio a Mejor Actor en la ceremonia de los Premios Oscar 2026, celebrada este domingo. Jordan conmovió al pronunciar su discurso, agradeciéndole a los artistas afrodescendientes que estuvieron antes que él.

Jordan, quien sorprendió a la crítica y al público con un doble papel en la aclamada película de vampiros “Sinners”, interpretando a los gemelos Smoke y Stack, logró superar en la recta final al gran favorito, Timothée Chalamet.

El actor, dirigido por su colaborador habitual Ryan Coogler, se llevó el oro en una categoría que también incluía a pesos pesados como Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another), Ethan Hawke (“Blue Moon”) y Wagner Moura (“The Secret Agent”).

Aunque Chalamet partía como favorito tras su victoria en los “Golden Globes”, el triunfo de Jordan en los Actor Awards (un galardón previo a los Oscar) ya había encendido las alarmas, sugiriendo que el voto de la Academia podría inclinarse hacia la estrella de Sinners.

Un discurso para el recuerdo

Visiblemente emocionado y con la estatuilla en sus manos por primera vez, Jordan dedicó un emotivo discurso a su familia. “Dios es bueno. Dios es bueno. Sí, mamá, ¿qué tal?”, exclamó mirando a su madre, Donna Jordan, que estaba sentada a su lado. Acto seguido, saludó a su padre, Michael A. Jordan, quien viajó desde Ghana para ser testigo del histórico momento.

El actor no olvidó sus raíces ni a quienes allanaron el camino. Agradeció a su equipo, desde Coogler hasta sus compañeros de reparto Wunmi Mosaku y Delroy Lindo, y tuvo palabras de veneración para las leyendas que lo inspiraron.

“A las personas que me precedieron. Sidney Poitier y Denzel Washington están entre esos gigantes, entre esos grandes, entre mis antepasados”, afirmó. También mencionó a Will Smith y es importante mencionar que es el séptimo actor afrodescendiente en ganar en esta categoría.

“Gracias a todos los presentes y a todos los que me apoyan desde casa a lo largo de mi carrera. Lo siento mucho”, concluyó un Jordan.

Sobre Sinners

El triunfo de Jordan no solo representa un hito personal, sino que también se trata de un respaldo al género de terror, a menudo ignorado por la Academia.

Ambientada en el sur de Estados Unidos durante la época de la Prohibición, la película sigue a dos hermanos gemelos que regresan a su ciudad natal para abrir un bar clandestino, sin imaginar que su negocio nocturno desatará el caos al atraer la atención de una horda de vampiros liderada por el sanguinario Remmick (Jack O’Connell).

La crítica alabó la película, especialmente una secuencia alucinógena que incluye fantasmas ancestrales y la actuación del joven Miles Caton. Gracias a este impulso, “Sinners” ya había hecho historia al convertirse en la película con más nominaciones en la historia de los Oscar, acumulando un total de 16 candidaturas.

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