Paul Thomas Anderson se lleva el Oscar a Mejor Director por la cinta “One Battle after Another”

El Premio Oscar en la categoría de Mejor Director quedó en manos de Paul Thomas Anderson por el filme “One Battle after Another”. Cinta que además cierra la noche con “broche de oro” al coronarse como la Mejor Película del año.

Pero aunque se llevó este máximo reconocimiento, los Óscar en categorías como Mejor Actor y Mejor Actriz quedaron en manos de Michael B. Jordan y Jessie Buckley, respectivamente. Sin embargo, recordemos que Sean Penn se impuso en la categoría de Mejor Actor de reparto, por su papel en este proyecto.

Ellos compartieron la terna de nominados en la categoría de Mejor Director:

Hamnet – Chloé Zhao.

Marty Supreme – Josh Safdie

One Battle after Another – Paul Thomas Anderson

Sentimental Value – Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Esta victoria de “One Battle after Another” estaba prevista; siempre fue una de las grandes favoritas de la crítica, por ser una historia tan compleja que le permitió al público vivir una serie de emociones incómodas, las cuales también nos invitaron a la introspección sobre nuestra posición en el mundo ante tantas situaciones adversas reales e irreales.

¿Qué podemos contarte sobre esta cinta?

En español, la cinta lleva por nombre “Una batalla tras otra”, cuya historia fue dirigida por Paul Thomas Anderson y nos presenta una historia de suspenso basada en la novela “Vineland”. de Thomas Pynchon.

La trama central camina sobre temas imponentes como son la resistencia, el racismo y la familia. Aquí conoceremos personajes como “Ghetto” Pat y su hija Willa, a quien este debe rescatar. Este personaje de Leonardo DiCaprio nos presenta a un exrevolucionario quien padece de paranoia. Y aquí es donde aparece el coronel Lockjaw, personaje al que le da vida Sean Penn, quien además es el némesis de Pat.

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