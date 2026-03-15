“One Battle After Another” se lleva el primer Oscar a Mejor Dirección de Casting

En una noche marcada por la reivindicación del trabajo invisible tras las cámaras, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas otorgó el primer Oscar a la Mejor Dirección de Casting en la historia de la ceremonia al filme “One Battle After Another”.

El equipo de casting, liderado por la reconocida directora de reparto Cassandra Kulukundis, fue ovacionado al subir al escenario del Dolby Theatre a recibir el primer Oscar en la nueva categoría.

Kulukundis agradeció a la Academia por incluir esta nueva categoría en los premios, reconociendo entonces su trabajo, que no siempre es fácil.

“El casting es el alma de la narrativa; es encontrar el latido humano que da vida al guion”, expresó la directora de casting en un emotivo discurso que dedicó a sus colegas, quienes han luchado durante décadas por este reconocimiento oficial.

Un hito en los premios de la Academia

La inclusión de esta categoría representa el cambio más significativo en la estructura de los Oscar desde la creación del premio a la Mejor Película de Animación en 2001. Durante años, el gremio de directores de casting insistió en que su labor es fundamental para el éxito crítico y comercial de cualquier producción.

El triunfo de “One Battle After Another” no solo celebra una película excepcional, sino que abre una nueva era donde la visión artística de quienes eligen a los héroes y villanos favoritos finalmente tiene un lugar en el podio.

“One Battle After Another” es uno de los filmes con el mayor número de nominaciones en esta edición de los Oscar, con 13 candidaturas en total.

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