Lista completa: ¡Estos son los ganadores de los Premios Oscar 2026!

La temporada de premios llega a su punto final. Tras meses de intensa competencia y pronósticos cambiantes, los ganadores de los Premios Oscar 2026 se conocieron esta noche en una ceremonia en vivo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O’Brien como anfitrión.

La batalla por el premio a Mejor Película se libraba entre “Sinners” de Ryan Coogler y “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson, pero esta última se quedó con el premio. En la categoría de Mejor Actor, el antes favorito Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) perdió frente a Michael B. Jordan (“Sinners”), quien da vida a un doble papel y llega con el impulso de su reciente triunfo en los Premios SAG.

Mientras tanto, en la disputa por Mejor Actriz de Reparto, la veterana Amy Madigan “Weapons” se impuso ante Teyana Taylor “One Battle After Another” y Wunmi Mosaku (“Sinners”).

“Sinners” se perfiló como la gran favorita de la noche, ya que hizo historia al obtener el mayor número de nominaciones; sin embargo, “One Battle After Another” fue la triunfadora de la noche.

Antes de la gala, la Academia ya honró a figuras como Dolly Parton con el Premio Humanitario Jean Hersholt, así como a Tom Cruise y Debbie Allen con premios especiales durante la ceremonia de los Gobernadores celebrada el año pasado.

Mejor Película

“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

GANADORA: “One Battle After Another”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Train Dreams”

Mejor Dirección

Chloé Zhao, por “Hamnet”

Josh Safdie, por “Marty Supreme”

GANADOR: Paul Thomas Anderson, por “One Battle After Another”

Joachim Trier, por “Sentimental Value”

Ryan Coogler, por “Sinners”

Mejor Actor

Timothée Chalamet, por “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, por “One Battle After Another”

Ethan Hawke, por “Blue Moon”

GANADOR: Michael B. Jordan, por “Sinners”

Wagner Moura, por “The Secret Agent”

Mejor Actriz

GANADORA: Jessie Buckley, por “Hamnet”

Rose Byrne, por “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, por “Song Sung Blue”

Renate Reinsve, por “Sentimental Value”

Emma Stone, por “Bugonia”

Mejor Actor de Reparto

Benicio Del Toro, por “One Battle After Another”

Jacob Elordi, por “Frankenstein”

Delroy Lindo, por “Sinners”

GANADOR: Sean Penn, pro “One Battle After Another”

Stellan Skarsgård, por “Sentimental Value”

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning, por “Sentimental Value”

Inga Ibsdotter Lilleaas, por “Sentimental Value”

GANADORA: Amy Madigan, por “Weapons”

Wunmi Mosaku, por “Sinners”

Teyana Taylor, por “One Battle After Another”

Mejor Película Internacional

“The Secret Agent” (Brasil)

“It Was Just an Accident” (Francia)

GANADORA: “Sentimental Value” (Noruega)

Sirât (España)

The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Mejor Película de Animación

“Arco”

“Elio”

GANADORA: KPop Demon Hunters

“Little Amélie or the Character of Rain”

“Zootopia 2”

Mejor Largometraje Documental

“The Alabama Solution”

“Come See Me in the Good Light”

“Cutting Through Rocks”

GANADOR: “Mr Nobody Against Putin”

“The Perfect Neighbor”

Mejor Guion Original

Robert Kaplow, por “Blue Moon”

Jafar Panahi (guionistas colaboradores: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian), por “It Was Just an Accident”

Ronald Bronstein, Josh Safdie, por “Marty Supreme”

Eskil Vogt, Joachim Trier, por “Sentimental Value”

GANADOR: Ryan Coogler, por “Sinners”

Mejor Guion Adaptado

Will Tracy por “Bugonia”

Guillermo del Toro por “Frankenstein”

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell por “Hamnet”

GANADOR: Paul Thomas Anderson por “One Battle After Another”

Clint Bentley, Greg Kwedar por “Train Dreams”

Mejor Casting

Nina Gold por “Hamnet”

Jennifer Venditti por “Marty Supreme”

GANADORA: Cassandra Kulukundis por “One Battle After Another”

Gabriel Domingues por “The Secret Agent”

Francine Maisler por “Sinners”

Mejor Edición de Películas

Stephen Mirrione, por “F1”

Ronald Bronstein y Josh Safdie, por “Marty Supreme”

GANADOR: Andy Jurgensen, por “One Battle After Another”

Olivier Bugge Coutté por “Sentimental Value”

Michael P. Shawver por “Sinners”

Mejor Fotografía

Dan Laustsen, por “Frankenstein”

Darius Khondji por “Marty Supreme”

Michael Bauman, por “One Battle After Another”

GANADORA: Autumn Durald Arkapaw, por “Sinners”

Adolpho Veloso, por “Train Dreams”

Mejor Diseño de Producción

GANADORA: Tamara Deverell, Shane Vieau, por “Frankenstein”

Fiona Crombie, Alice Felton, por “Hamnet”

Jack Fisk, Adam Willis, por “Marty Supreme”

Florencia Martin, Anthony Carlino, por “One Battle After Another”

Hannah Beachler, Monique Champagne por “Sinners”

Mejor Diseño de Vestuario

Deborah L. Scott por “Avatar: Fire and Ash”

GANADORA: Kate Hawley por “Frankenstein”

Malgosia Turzanska por “Hamnet”

Miyako Bellizzi por “Marty Supreme”

Ruth E. Carter por “Sinners”

Mejor Maquillaje y Peinado

GANADORES: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey por “Frankenstein “

“ Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu por “Kokuho”

Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry por “Sinners”

Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein por “The Smashing Machine”

Thomas Foldberg, Anne Cathrine Sauerberg por “The Ugly Stepsister”

Mejor Canción Original

“Dear Me,” Diane Warren: Relentless (música y letra por Diane Warren)

GANADORA: “Golden,” KPop Demon Hunters (música y letra por EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon, Teddy Park)

“I Lied to You,” “Sinners” (música y letra: Raphael Saadiq y Ludwig Goransson)

“Sweet Dreams of Joy,” “Viva Verdi!” (música y letra: Nicholas Pike)

“Train Dreams,” Train Dreams (música: Nick Cave y Bryce Dessner; letra: Nick Cave)

Mejor Banda Sonora Original

Jerskin Fendrix por “Bugonia”

Alexandre Desplat por “Frankenstein”

Max Richter por “Hamnet”

Jonny Greenwood por “One Battle After Another”

GANADOR: Ludwig Goransson por “Sinners”

Mejor Sonido

GANADOR: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, por “F1”

Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern, por “Frankenstein”

José Antonio García, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor, por “One Battle After Another”

Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, por “Sinners”

Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas, por “Sirât”

Mejores Efectos Especiales

GANADOR: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett, por “Avatar: Fire and Ash”

Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson, por “F1”

David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan, Neil Corbould, por “Jurassic World: Rebirth”

Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen, Brandon K. McLaughlin por “The Lost Bus”

Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean, por “Sinners”

Mejor Cortometraje

“Butcher’s Stain”

“A Friend of Dorothy”

“Jane Austen’s Period Drama”

EMPATE — GANADORES: “The Singers” y “Two People Exchanging Saliva”

Mejor Cortometraje de Animación

“Butterfly”

“Forevergreen”

GANADOR: “The Girl Who Cried Pearls”

“Retirement Plan”

“The Three Sisters”

Mejor Cortometraje Documental

GANADOR: “All the Empty Rooms”

“Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

“Children No More: “Were and Are Gone”

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

