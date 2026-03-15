Sean Penn se alza con el Óscar a Mejor Actor de Reparto por “One Battle after Another”

Con seis nominaciones en su haber y dos Premios Óscar por Mystic River (2003) y Milk (2008), Sean Penn se lleva su tercer premio de La Academia por su personaje de “Col. Streven K. Lockjaw” en “One Battle After Another”.

En esta producción, el actor compartió créditos con: Leonardo DiCaprio y Benicio Del Toro, siendo este último también favorito para alzarse con este galardón. Aunque merece ser mencionado que muchos también esperaban que el premio esta noche quedara en manos de Delroy Lindo.

No hubo discurso de aceptación por parte de Penn, ya que el actor no se hizo presente en la ceremonia. Fue el actor Kieran Culkin, presentador de la categoría, quien tomó el premio en su honor.

¿Qué podemos contarte sobre esta cinta?

En español, la cinta lleva por nombre “Una batalla tras otra”, cuya historia fue dirigida por Paul Thomas Anderson y nos presenta una historia de suspenso basada en la novela “Vineland”. de Thomas Pynchon.

La trama central camina sobre temas imponentes como son la resistencia, el racismo y la familia. Aquí conoceremos personajes como “Ghetto” Pat y su hija Willa, a quien este debe rescatar. Este personaje de Leonardo DiCaprio nos presenta a un exrevolucionario quien padece de paranoia. Y aquí es donde aparece el coronel Lockjaw, personaje al que le da vida Sean Penn, quien además es el némesis de Pat.

En la categoría de Mejor Actor de Reparto, la Academia nos presentó a los siguientes nominados:

Benicio Del Toro (“Sensei Sergio St. Carlos” en One Battle after Another).

Jacob Elordi (“The Creature” en Frankenstein).

Delroy Lindo (“Delta Slim” en Sinners).

Sean Penn (“Col. Steven J. Lockjaw” en One Battle after Another).

Stellan Skarsgård (“Gustav Borg” en Sentimental Value).

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