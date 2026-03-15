Conan O’Brien habló en español en los Premios Oscar 2026 y dedicó un mensaje a la comunidad latina

Conan O’Brien incluyó un mensaje en español durante el monólogo de apertura de la 98.ª edición de los Premios Oscar, celebrada este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El momento se produjo al final de su intervención inicial y fue dirigido específicamente a la comunidad latina.

“Han sido tiempos muy caóticos. En momentos como este es que yo creo que los Oscar son importantes; cada película que nosotros nombraremos es el producto del trabajo de miles de personas que hablan diferentes lenguas. Vamos a celebrar esta noche”.

En qué contexto apareció el mensaje

Las palabras en español llegaron al cierre de un monólogo que también incluyó referencias a los incendios forestales que afectaron al área de Los Ángeles el año pasado, bromas sobre inteligencia artificial y chistes sobre el dispositivo de seguridad que rodeó la ceremonia ante una alerta del FBI sobre posibles ataques con drones. O’Brien remató esa sección del monólogo con el fragmento en español antes de dar paso a la entrega de las primeras estatuillas.

Un mensaje que resonó en un momento particular para la comunidad latina

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se realizó en un contexto de tensión para muchas familias latinas en California. En los meses anteriores, operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificaron las redadas en el sur del estado, incluida el área metropolitana de Los Ángeles, donde vive la mayor concentración de hispanos del país. La incertidumbre generada por esas operaciones ha afectado la vida cotidiana de miles de familias.

En ese marco, la referencia de O’Brien a “tiempos muy caóticos” y a las “miles de personas que hablan diferentes lenguas” que están detrás de cada película nominada fue leída por parte del público como un reconocimiento explícito a los trabajadores inmigrantes de la industria del entretenimiento. Hollywood emplea a decenas de miles de personas en funciones técnicas y de producción (desde construcción de sets hasta catering y logística), muchas de ellas de origen latino.

El fragmento fue recibido con aplausos en el Dolby Theatre y circuló rápidamente en redes sociales durante la transmisión de la ceremonia.

Cómo arrancó la ceremonia

Antes del monólogo, O’Brien protagonizó un segmento pregrabado en el que aparecía caracterizado como la tía Gladys, personaje de la película “Weapons” interpretado por Amy Madigan, quien esa noche ganaría el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Con ese disfraz, el presentador recorrió recreaciones de los sets de varias de las películas nominadas antes de entrar al teatro y subir al escenario.

El segundo año consecutivo de O’Brien como presentador

Esta es la segunda edición seguida que Conan O’Brien conduce los Premios Oscar. Su regreso fue confirmado por la Academia poco después de la ceremonia de 2025, donde recibió buenas críticas por el ritmo de la gala y la recepción del público televisivo.

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