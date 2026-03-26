Los Oscars se van de Hollywood al Downtown de Los Ángeles

Los Premios Óscar tendrán nuevo hogar. A partir de 2029, la estatuilla dorada hará sus maletas y dejará Hollywood Boulevard para mudarse al corazón del Downtown de Los Ángeles. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y AEG han sellado una alianza de diez años— que convertirá a L.A. LIVE en el nuevo hogar de los Oscar.

El cambio comenzará con la edición número 101 de los Premios de la Academia.

El escenario elegido es el recinto que hoy se conoce como el Peacock Theater. Allí se celebrará la gala más glamurosa del mundo del cine hasta el año 2039.

AEG —compañía organizadora de eventos deportivos y dueña de recintos icónicos— ya prepara una metamorfosis total del teatro que incluirá cambios profundos en el escenario, sistemas de audio, iluminación y los lobbies. Todo será diseñado a medida, en una colaboración estrecha con la Academia, para que cada rincón de los backstage cumpla con las exigencias de la gran noche.

“L.A. LIVE fue construido para albergar los momentos que definen la cultura, y no hay un escenario global más grande que los Oscars”, afirmó Todd Goldstein, Chief Revenue Officer de AEG.

Para la comunidad en Los Ángeles, el movimiento es significativo. La famosa alfombra roja se desplegará en la recién expandida plaza de L.A. LIVE, adyacente al Crypto.com Arena, en un complejo de 23 acres que incluye los hoteles Ritz-Carlton y JW Marriott.

Además, a partir de ese mismo 2029, el teatro será la sede de la primera transmisión de los Oscar disponible en YouTube, gracias a un acuerdo de derechos globales exclusivos.

“Estamos encantados de asociarnos con una potencia global como AEG”, compartieron Bill Kramer —CEO de la Academia— y la presidenta Lynette Howell Taylor.

Pero mientras tanto, los Oscar se seguirán celebrando en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood —y transmitiéndose en vivo por la cadena ABC— hasta la edición del centenario en 2028.

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