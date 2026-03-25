Ya está aquí el primer tráiler de la serie de “Harry Potter” de HBO

La espera terminó para los fanáticos de la saga Harry Potter. HBO lanzó el primer tráiler oficial de la serie y puso fin a las interrogantes sobre su próxima fecha de estreno a través de la plataforma de streaming.

“Harry Potter y la Piedra Filosofal” es el título de la nueva apuesta del gigante del entretenimiento, que contará con ocho episodios en total y estará disponible en su catálogo digital a finales de este año 2026.

“Una nueva era de Hogwarts comienza. La serie original de HBO, Harry Potter y la Piedra Filosofal, estrena esta Navidad”, confirmó HBO desde sus redes sociales, en un anuncio que no tardó en acaparar la atención de usuarios de todas partes del mundo.

El clip liberado desde plataformas como Instagram y YouTube confirma que la serie adaptará la trama principal de los libros escritos por J. K. Rowling, desde “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”, lanzado en 1997, hasta “Harry Potter and the Deathly Hallows”, publicado en 2007.

Es así como, una vez más, se contará en pantalla la historia de un niño huérfano que, al cumplir once años, descubre que es un mago. Este hallazgo lo hace enfrascarse en una aventura en la que deja atrás a sus tíos para estudiar en el Colegio Hogwarts, enfrentándose al villano Voldemort.

Enfundado en los característicos lentes de “Harry”, el actor infantil Dominic McLaughlin aparece por primera vez en pantalla como el aclamado personaje de la saga. A la par del pequeño, debutan: Arabella Stanton como “Hermione Granger” y Alastair Stout como “Ron Weasley”.

El elenco de la serie se completa con John Lithgow en el papel de “Albus Dumbledore”, Janet McTeer como “Minerva McGonagall”, Paapa Essiedu como “Severus Snape” y Nick Frost como “Rubeus Hagrid”.

Se anunció que la serie fue grabada en Warner Bros Studios en el Reino Unido, bajo la dirección de Mark Mylod (“Succession”) en la mayoría de los episodios de la primera temporada. El grupo de productores ejecutivos incluye a la autora de la saga, J.K. Rowling, así como a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman.

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