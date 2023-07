Daniel Radcliffe no está interesado en aparecer en la serie de televisión de “Harry Potter”

Hace algunos meses la plataforma HBO Max dio a conocer que producirá una serie basada en los libros del personaje de Harry Potter escritos por J.K. Rowling. De inmediato los fans de la saga de películas que protagonizó el actor británico Daniel Radcliffe pensaron que habría una posibilidad de que éste apareciera en algún capítulo, pero él no está interesado en ello.

En una reciente entrevista con ComicBook.com, Radcliffe, de 33 años, dijo que no está entre sus planes involucrarse en ese nuevo proyecto sobre el joven mago: “Tengo entendido que están tratando de comenzar de nuevo (la saga), y estoy seguro de que la persona que la haga querrá dejar su propia marca, y probablemente no quiera tener que idear cómo hacer que el viejo Harry haga un cameo en algún lugar de esto. Así que definitivamente no lo estoy buscando, de ninguna manera”.

Lo que Daniel siempre ha reconocido es que gracias al personaje de Harry Potter comenzó su carrera como actor, la cual le ha dado un sinfín de satisfacciones, y tiene interés en saber quién llevará el rol principal en la serie de HBO, que podría estrenarse en uno o dos años: “Estoy emocionado en pasar esa antorcha a otra persona, pero no creo que se necesite que yo, de manera personal, la pase”.

Sigue leyendo: