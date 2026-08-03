“Spider-Man: Brand New Day” es el mejor estreno del año hasta ahora

El trepamuros de Marvel volvió a hacer historia en la gran pantalla. “Spider-Man: Brand New Day” logró una cifra récord en su primer fin de semana en cartelera, alcanzando la impresionante suma de $927 millones de dólares a nivel mundial.

Con este desempeño, la cinta se consagra oficialmente como el mejor estreno en lo que va de año y firma, además, el segundo debut más taquillero de todos los tiempos, solo por detrás de “Avengers: Endgame”.

El largometraje, dirigido por Destin Daniel Cretton, marca la cuarta incursión en solitario de Tom Holland en el papel de Peter Parker.

De la recaudación total acumulada, $355 millones de dólares corresponden al mercado interno de Estados Unidos y Canadá, mientras que los $572 millones restantes provienen del circuito internacional. El mercado chino resultó clave en esta hazaña comercial, aportando $121 millones de dólares, seguido por una destacada respuesta en el Reino Unido ($49 millones), México ($38 millones) e India ($31 millones).

El respaldo del público y la prensa especializada ha sido prácticamente unánime. El filme debutó con un 90% de valoraciones positivas en el agregador Rotten Tomatoes y obtuvo una codiciada calificación “A” en CinemaScore, respaldando la enorme expectativa generada en torno a la producción.

“Es un estreno verdaderamente fenomenal”, afirmó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y productor del filme. Feige destacó que este debut “refleja el poder perdurable de los personajes de Marvel y la conexión que siguen manteniendo con los fans de todo el mundo; además, tal y como ha podido comprobar el público, sienta las bases para cosas apasionantes que están por llegar”.

Acompañado en el reparto por Zendaya y Mark Ruffalo, Holland reafirma su estatus como uno de los nombres más rentables de la industria. Con sus $927 millones iniciales, “Spider-Man: Brand New Day” no solo supera el arranque de sus entregas previas (“Homecoming”, “Far From Home” y “No Way Home”), sino que sobrepasa de golpe la recaudación global acumulada por otros grandes lanzamientos de la temporada, consolidándose como el rey indiscutible de la taquilla actual.

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