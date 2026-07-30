Tom Holland habla sobre el futuro de Spider-Man: “Ya hay un plan de sucesión”

A sus 30 años, Tom Holland se encuentra en un punto alto en su carrera como el Spider-Man. Mientras se prepara para el estreno de “Spider-Man: Brand New Day”, el actor reveló que ya existe un plan detallado para la transición del personaje a un nuevo actor, un proceso que comenzó a gestarse justo después del éxito de “Spider-Man: No Way Home” en 2021.

En una reciente entrevista en el podcast “Happy Sad Confused”, Holland confirmó que el equipo detrás de las películas ha estado trabajando en este relevo durante los últimos cinco años.

“Hay todo un plan en el que hemos estado trabajando, diría yo, desde que terminamos ‘Spider-Man: No Way Home'”, declaró el actor. Aunque reconoce que el plan podría sufrir modificaciones, Holland afirmó tener una visión muy clara de cómo quiere que se lleve a cabo la entrega del testigo.

“Está todo planeado. Va a cambiar, seguro, pero tengo una visión muy clara sobre la entrega del testigo, y creo que es muy emocionante”, añadió .

La visión de Holland

El actor, que debutó como Spider-Man en 2016 en “Capitán América: Civil War”, no solo piensa en su propia salida, también en cómo puede contribuir al futuro del personaje.

Holland expresó su deseo de emular el papel que Robert Downey Jr. tuvo con él, actuando como un mentor para la próxima generación. “Para quien sea el próximo, ya sea un Miles Morales, una Spider-Gwen o una Spider-Woman, me encantaría ser parte de la creación del próximo capítulo“, comentó a la revista Empire.

Incluso mencionó su deseo específico de “llevar a Miles Morales a la pantalla” y guiar al afortunado joven que consiga ese papel.

A pesar de estos planes de sucesión, los fans pueden estar tranquilos, ya que Holland no tiene prisa por colgar el traje. En una reciente entrevista con GQ, el actor de 30 años dejó clara su postura: “Me encantaría pasar el testigo, pero aún no lo he conseguido… Creo que la verdad es que interpretar a Spider-Man ha sido la alegría de mi vida. Ahora me quedo un poco en el pedestal de que lo haré mientras me quieran”.

La nueva película, que se estrena mañana, sitúa a Peter Parker en un mundo que ha olvidado por completo su identidad. Sin sus amigos y sin el apoyo de los Vengadores, Spider-Man debe proteger Nueva York como un héroe anónimo, mientras lidia con una transformación interna que podría estar fuera de su control. El reparto incluye a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal como el Castigador y Mark Ruffalo como Bruce Banner.

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