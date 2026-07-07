Tom Holland reveló por qué pensó que Christopher Nolan odiaba su actuación en “The Odyssey”

El inicio del rodaje de “The Odyssey”, la ambiciosa adaptación épica dirigida por Christopher Nolan, estuvo a punto de convertirse en una pesadilla psicológica para Tom Holland.

El actor de 30 años confesó recientemente en una entrevista con Fandango que, durante su primer día en el set, estuvo completamente convencido de que el cineasta detestaba su interpretación y que estaba arruinando una de las escenas más importantes de la película.

La razón de su angustia, según explicó el propio Holland, no fue el descontento de Nolan, sino una limitación técnica de la que nadie le había advertido. El rodaje de “The Odyssey” destaca por ser la primera producción filmada íntegramente con cámaras cinematográficas IMAX, un formato conocido por su espectacularidad visual pero también por sus estrictas restricciones físicas.

“Trabajar con cámaras IMAX por primera vez es toda una experiencia”, relató el intérprete de Telemaco en el filme. “Es algo diferente a todo lo que he visto antes, y yo no sabía que el rollo de película solo dura tres minutos”.

Al filmar una secuencia de gran carga emocional junto a su compañero de reparto Jon Bernthal, Holland comenzó a notar con pánico que Nolan gritaba “¡corte!” de manera repetitiva e imprevista.

“Recuerdo que seguía interrumpiendo, y yo miraba a Jon y le decía: ‘¿Por qué sigue cortando? ¿Por qué hace eso?’. En mi cabeza pensaba: ‘¿Será que no le gusta lo que estamos haciendo? ¿Qué está pasando?'”, recordó el actor, admitiendo que llegó a creer que estaba haciendo un pésimo trabajo.

La tensión se disipó cuando el coordinador de dobles de acción, George Cottle, se percató de la confusión del joven actor y se acercó a aclararlo todo: “No, no, no, es que solo caben tres minutos en el cargador de la cámara”. Holland aseguró que sintió un alivio inmediato: “Dije: ‘¡Oh, gracias a Dios!’. Pensé que lo estaba haciendo fatal”.

A pesar del susto inicial, el protagonista de “Spider-Man” recordó que la jornada terminó de la mejor manera, con un abrazo y una palmada en la espalda por parte de Nolan que le devolvieron la confianza para encarar el resto del proyecto cinematográfico.

“The Odyssey”, que también cuenta con las actuaciones de Matt Damon, Anne Hathaway y Zendaya, llegará a las salas de cine de todo el mundo el próximo 17 de julio.

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