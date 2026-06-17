Tom Holland revela a su actor favorito para ser el próximo “Spider-Man”

De cara al próximo estreno de la cinta “Spider-Man: Brand New Day”, el actor Tom Holland se ha sincerado sobre su futuro dentro de la exitosa franquicia de Sony y Marvel, asegurando que conoce al candidato perfecto para ser su sucesor.

En una entrevista concedida al portal Esquire UK, el británico explicó que a sus 30 años ya se ha mentalizado para pasar la antorcha a un nuevo histrión que de vida al icónico superhéroe arácnido.

¿Su candidato perfecto? El actor juvenil Owen Cooper, quien este año se llevó el Emmy a Mejor Actor de Reparto gracias a su papel en la aclamada serie “Adolescence”.

Al ser cuestionado sobre las cualidades que lo hacen el candidato perfecto, Tom Holland indicó: “Owen Cooper sería increíble (…) Obviamente es súper talentoso y el tema de conversación de todos en este momento”, precisó.

Pese a que el destino de “Spider-Man” aún no está escrito y todavía resta conocer las aventuras que vivirá en la cinta “Brand New Day”, la expectativa sobre quién será el siguiente famoso en llevar a las pantallas a este superhéroe se mantiene en su punto más alto.

Por su parte, Tom Holland ya ha externado su deseo de formar parte del siguiente capítulo, ahora como parte del equipo creativo.

“Para quien sea el siguiente, ya sea un Miles Morales, una Spider-Gwen, una Spider-Woman o algo así, me encantaría ser parte de la creación del próximo capítulo”, declaró hace unos meses a la revista Empire.

Mientras tanto, los fans se preparan para los posibles proyectos de Marvel en los que se verá a Holland portar el icónico traje de “Spider-Man”. Hasta el momento no se ha confirmado si participará en “Avengers: Doomsday” o en “Avengers: Secret Wars”, pero la expectativa se mantiene.

“Spider-Man: Brand New Day” se estrenará el próximo 29 de julio en México, mientras que en Estados Unidos y otros países llegará el 31 de julio de 2026.

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