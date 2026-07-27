Tom Holland reconoció no sentirse orgulloso de algunas de sus películas pasadas

El actor británico Tom Holland, conocido mundialmente por dar vida a Spider-Man y por encabezar grandes producciones de Hollywood, dejó a un lado el habitual protocolo de prensa para ofrecer una declaración de notable honestidad.

Durante su participación en el podcast “Dish”, conducido por Nick Grimshaw y Angela Hartnett, el intérprete de 30 años admitió que en el pasado tuvo que promocionar largometrajes en cuya calidad sencillamente no creía.

Al abordar el desgaste de las extensas giras de medios internacionales, Holland reflexionó sobre lo distinto que resulta defender una obra de la que se siente satisfecho en comparación con un proyecto fallido. “Cuando haces prensa para películas de las que estás realmente orgulloso, es extremadamente fácil”, explicó el actor. “Cuando te preguntan por qué la gente debería ir al cine a verla, no le estás mintiendo a nadie. Realmente sientes que la audiencia debe verla”.

Sin embargo, el artista no dudó en rememorar etapas menos gratificantes de su filmografía. “He tenido experiencias en el pasado donde me decían: ‘¿Por qué deberíamos ver esta película?’. Y en el fondo de tu mente piensas: ‘No deberías ir, porque es una porquería'”, confesó entre risas, aunque optó por no mencionar títulos específicos de su trayectoria.

Las palabras de Holland coinciden con uno de los momentos más ambiciosos de su carrera. El británico se encuentra promocionando de forma consecutiva dos superproducciones de gran escala: la adaptación cinematográfica de “The Odyssey”, dirigida por Christopher Nolan, y la nueva entrega del universo arácnido, “Spider-Man: Brand New Day”.

A diferencia de las amargas experiencias del pasado, el actor aseguró que la actual etapa promocional ha sido un proceso sumamente fluido y satisfactorio. “Lo estoy disfrutando al máximo. Se siente verdaderamente como una vuelta de victoria, para ser sincero. Estoy superorgulloso de ambas películas”, afirmó Holland.

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