“Spider-Man: Brand New Day” superó los mil millones de dólares en taquilla en menos de una semana

Siguen los éxitos para Marvel Studios y Sony Pictures tras confirmarse que la cinta “Spider-Man: Brand New Day” logró superar la barrera de los mil millones de dólares en taquilla en tan solo seis días de lo que va de su estreno en cines.

De acuerdo con información de Variety y Deadline, la cinta se convierte en la segunda más rápida en alcanzar este hito, encontrándose solo por debajo de “Avengers: Endgame”, lanzada en el años 2019.

En ese entonces, la producción de los hermanos Russo registró un récord de $1,200 millones de dólares en todo el mundo en su fin de semana de estreno.

Por su parte, el presidente de Marvel Studios y productor del filme, Kevin Feige, se pronunció sobre este importante logro en una entrevista con Variety en la que aseguró: “Es abrumador, francamente, encontrarnos en esta posición un martes por la mañana, de la mejor manera posible”.

El fin de semana de estreno de la película también trajo consigo logros importantes. Y es que no podemos olvidar que registró $360 millones de dólares en su debut doméstico y $932 millones de dólares a nivel mundial en solo tres días en cartelera.

Con estos números, la película desplazó a “Avengers: Endgame”, la cual había recaudado $357 millones de dólares, como el mayor estreno de fin de semana de la historia en Estados Unidos.

“No esperaba que el récord de Endgame fuera superado, pero no podría estar más feliz de que lo fuera este fin de semana pasado por nuestra película número 38 del UCM”, señaló Kevin Feige al respecto.

Hasta ahora, “Spider-Man: Brand New Day” es la cuarta película de 2026 que alcanza los $1,000 millones de dólares en ganancias. El primer éxito del año fue “The Super Mario Galaxy Movie” con $1,012 millones, le siguió “Michael” con $1,016 millones y “Toy Story 5” con $1,068 millones.

Mientras tanto, la cinta “The Odyssey”, donde Tom Holland también forma parte de su distinguido reparto, ha recaudado hasta la fecha $912 millones de dólares y está a punto de convertirse en el quinto estreno de 2026 en entrar al selecto club de los mil millones en taquilla.

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