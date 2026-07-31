“Spider-Man: Brand New Day” teje un nuevo récord: $72 millones en preestrenos

La nueva película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, estableció un nuevo récord de taquilla en preestrenos, superando a “Avengers: Endgame” y apuntando a uno de los fines de semana de estreno más grandes de la historia del cine.

“Spider-Man: Brand New Day” ya está dejando su huella en la historia de la taquilla. La película de Sony y Marvel recaudó la asombrosa cifra de $72 millones en preestrenos, incluyendo proyecciones de acceso anticipado el miércoles y las funciones del jueves por la noche, según números de Box Office Mojo.

Esta cifra supera el récord anterior, establecido por “Avengers: Endgame” con $60 millones, y demuestra una demanda sin precedentes por la nueva aventura del trepamuros.

El éxito de los preestrenos no es el único hito que la película ha alcanzado antes de su estreno. El primer tráiler de “Brand New Day” ya había hecho historia al alcanzar 718,6 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas y superar los mil millones de vistas en solo cuatro días, convirtiéndose en el primer tráiler en lograr esta hazaña.

Expectativas de taquilla

Aunque Sony mantiene una proyección conservadora de $190 a $195 millones para el fin de semana de estreno en Estados Unidos, muchos analistas predicen cifras mucho más altas, señala Variety.

Los expertos estiman que la película podría recaudar entre $260 y $280 millones en su fin de semana inaugural a nivel nacional, lo que la convertiría en el segundo mayor estreno de la historia, solo por detrás de “Avengers: Endgame”.

Algunos pronósticos incluso sugieren que la película podría superar la barrera de los $300 millones en su primer fin de semana . En el mercado internacional, se espera que la película añada entre $275 y $300 millones, lo que pondría su debut global en la impresionante cifra de $465 millones de dólares, según las proyecciones de Sony.

Para contextualizar estas cifras, solo nueve películas en la historia han superado los $200 millones en su estreno doméstico, con “Avengers: Endgame” siendo la única que ha superado los $300 millones. “Spider-Man: No Way Home”, la entrega anterior de la franquicia, estableció un récord de $260 millones en su estreno nacional.

Sobre la película

“Brand New Day” retoma la historia cuatro años después de los eventos de “No Way Home”, en un mundo que olvidó por completo que Peter Parker es Spider-Man.

El héroe de Holland se enfrenta ahora a una vida de soledad, sin su novia MJ (Zendaya) ni su mejor amigo Ned (Jacob Batalon), mientras lucha contra el crimen a tiempo completo en una ciudad que no recuerda su identidad.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, explora un Peter Parker más maduro y emocionalmente complejo. Según las primeras reseñas, la cinta presenta una evolución sorprendente en los poderes del héroe, vinculada a su estado emocional y al trauma de ver a sus seres queridos seguir adelante sin él.

El reparto de “Brand New Day” incluye a la recién casada pareja formada por Tom Holland y Zendaya, quienes ya demostraron su química en pantalla y su poder de convocatoria en taquilla con el reciente éxito de “The Odyssey”. Junto a ellos regresan Jacob Batalon como Ned, Jon Bernthal como el Castigador y Mark Ruffalo como Bruce Banner.

La gran novedad es la incorporación de Sadie Sink, cuyo papel como villana misteriosa ha sido uno de los secretos mejor guardados de la producción. La trama presenta una amenaza que ni siquiera puede ser vista, lo que añade un elemento de suspense y peligro desconocido para el héroe.

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