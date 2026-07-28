Zendaya deslumbra en el estreno de “Spider-Man: Brand New Day” en Los Ángeles

Durante la alfombra roja del estreno mundial de “Spider-Man: Brand New Day” en Los Ángeles, Zendaya volvió a demostrar por qué es considerada la indiscutible reina del estilo en la industria del cinematográfica.

La actriz de 29 años cautivó a los fotógrafos y asistentes al desfiló con un vestido de satén negro firmado por la casa de alta costura Ashi Studio, perteneciente a su colección Otoño/Invierno 2026-27.

El atuendo destacaba por un corsé esculpido de escote pronunciado que se ajustaba a su silueta, para luego dar paso a una falda de líneas arquitectónicas y una imponente cola con volumen que aportaba un dramatismo a cada paso.

Crédito: Jordan Strauss | AP

Detrás de esta propuesta estilística se encuentra su estilista, Law Roach, quien explicó a la revista Variety la simbología oculta tras el diseño. “Es una forma abstracta de presentar a la araña. En nuestra mente, es como la metamorfosis de esta mujer convirtiéndose en esta criatura”, declaró Roach durante la gala.

El conjunto se completó con joyas de la maison Boucheron, un peinado recogido de efecto húmedo con delicados mechones esculpidos sobre la frente y un maquillaje de ojos ahumados de inspiración gótica.

Zendaya estuvo acompañada en la velada por su esposo y coprotagonista, Tom Holland, quien retoma el papel de Peter Parker en esta cuarta entrega de la franquicia producida por Marvel y Sony Pictures.

Holland no dudó en elogiar el trabajo de la ganadora del Emmy en declaraciones a la prensa. “Ella eleva el nivel en todo momento. Es el tipo de actriz que hace que cualquier escena sea mejor cuando está en ella. Me siento muy afortunado de compartir pantalla a su lado”, señaló el actor.

La cita en Los Ángeles marca el broche de oro de una gira promocional global caracterizada por el aclamado method dressing ideado por Roach, que ha incluido desde vestidos de archivo de John Galliano de 1997 en Londres hasta una camiseta vintage de Spider-Man en París.

“Spider-Man: Brand New Day”, dirigida por Destin Daniel Cretton, llegará a las salas de cine de todo el mundo el próximo 31 de julio.

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