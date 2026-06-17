Sale a la luz nuevo tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” con Hulk y The Punisher

Cada vez falta menos para el estreno de “Spider-Man: Brand New Day”, la cuarta entrega de la saga de Marvel y Sony que verá a Tom Holland dar vida al emblemático surperhéroe arácnido.

Con el 31 de julio a la vuelta de la esquina, Sony ha decidido consentir a los fanáticos con el lanzamiento de un segundo tráiler que dio una mirada inédita a los conflictos físicos e internos que se enfrentará ‘Peter Parker’.

El video, de apenas 2 minutos de duración, debutó desde la plataforma de YouTube y a este momento recauda más de 200 mil reproducciones y comentarios que reflejan la emoción del público.

Una de las participaciones más destacadas dentro de la cinta es la de Mark Ruffalo en su personaje del Dr. Bruce Banner, especialmente ahora que se ha confirmado la presencia del entrañable “Hulk”.

Asimismo, el adelanto presentó a The Punisher (interpretado por John Bernthal) siendo el apoyo de “Spider-Man” para mantener a salvo a “MJ” (Zendaya) de una amenaza que aún permanece desconocida.

De acuerdo con las imágenes, “Peter Parker” se embarcará en una dura travesía para combatir una mutación genética que pondrá en peligro a sus seres queridos.

Una vez más, el público echó de menos la presencia de la actriz Sadie Sink, quien en 2025 fue confirmada como parte del elenco oficial, pero cuyo personaje aún permanece en las sombras.

“Spider-Man: Brand New Day” se estrenará el próximo 29 de julio en México, mientras que en Estados Unidos y otros países llegará el 31 de julio de 2026.

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