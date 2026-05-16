Cazzu revela en México que restricciones legales le impiden hablar de Christian Nodal y su hija Inti

En medio de su reciente visita a México, donde se presentará este fin de semana en el festival Tecate Emblema, la cantante argentina Cazzu habló con la prensa y, cuando le preguntaron sobre su expareja Christian Nodal y su hija, la artista afirmó que no podía dar declaraciones al respecto.

"Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer, así que no puedo, si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera" Cazzu

Además, la intérprete de “Nada” solicitó comprensión tanto a los periodistas como al público, dejando claro que cualquier insistencia podría perjudicarla.

El hermetismo de la cantante se da en un contexto de creciente tensión mediática, que incluye el avance de una demanda interpuesta por Christian Nodal en su contra, tal como se ha reportado en diversos frentes de espectáculos.

Sobre la ley Cazzu

Después de estas declaraciones, Cazzu aprovechó el encuentro para referirse a la llamada “ley Cazzu”, una iniciativa legislativa presentada en Michoacán que busca proteger los derechos de las madres en casos de conflictos familiares.

“No es un proyecto mío, es algo que otras personas decidieron presentar y usar mi nombre en representación, lo cual, por supuesto, me halaga”, explicó.

La ley lleva su apodo artístico y la actriz se mostró agradecida por este gesto; por ello, mostró solidaridad con otras madres que atraviesan dificultades similares con sus hijos.

“Me halaga mucho poder representar de alguna forma unas problemáticas tan comunes y tan dolorosas para nosotras las mamás. Siempre a todas las mamás que puedan estar pasando por alguna complicación de ese tipo les mando un abrazo“, agregó.

Gracias a su más reciente producción, “Latinaje”, Cazzu está recorriendo América Latina para interpretar su repertorio. Este fin de semana, se presentará en el festival Tecate Emblema.

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