Cazzu comparte su postura ante las críticas: “No quiero que todo el mundo me ame”

Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, reapareció en una entrevista con la periodista Tanya Cherry luego de la polémica que se generó por el tema de Rauw Alejandro, “Rosita”. Durante la charla, la argentina habló sobre los desafíos a los que se ha enfrentado a nivel artístico, además de su postura ante la controversia que se mantiene latente desde su separación del cantante mexicano Christian Nodal.

Con semblante sereno y dispuesta a compartir su opinión sin importar el qué dirán, la denominada ‘Jefa’ recalcó que su propósito como artista siempre ha sido ser fiel a sí misma y sus ideales.

Por esta razón, la famosa se dijo consciente de que no siempre obtendrá la aceptación del público, pero esta es una certeza que no le quita el sueño: “Soy muy orgullosa del público que no esté de acuerdo conmigo. Yo no quiero que todo el mundo me ame. Porque creo que no es real“, detalló.

Incluso, calificó como necesaria esta diferencia de opiniones para propiciar el diálogo: “Creo que la gente a veces no está de acuerdo. A veces no está de acuerdo con tu discurso, con tu forma, con tu música, con lo que piensas, con lo que crees y eso está bien”, continuó.

En ese sentido, la rapera argentina negó tener algún arrepentimiento con respecto a las decisiones que ha tomado en su vida, especialmente ahora que las miradas se encuentran sobre ella por la controversia que protagonizó junto a su expareja y padre de su hija, Christian Nodal.

“No, yo me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida. La paz que siento en este momento, como no hay, no hay algo que verdaderamente a mí me dé una taquicardia, me ponga nerviosa“, sentenció.

Por el contrario, atesora la nueva oleada de escuchas que se han sumado a su club de fans, pues ellos traen consigo sus propias historias que inspiran: “Hay un montón de público nuevo que me ha dado esta situación que mencionas, que es el público de las mujeres y las señoras grandes, con mucha más experiencia y más vida (…)Cada carta que llega a mis manos la leo, entonces conozco un montón de historias de mujeres, de hijas, de madres y de todo tipo que me sorprende un montón”, destacó en su plática con Tanya Cherry.

En esta apreciación radica su responsabilidad de mantener un discurso coherente con sus acciones: “Las cosas que digo son las que creo necesarias en los momentos adecuados. Me puedo equivocar, pero lo hago desde un lugar siempre colectivo, nunca personal del todo“, se sinceró.









