Tainy se disculpa con Cazzu por la controversia de la canción ‘Rosita’

El reconocido productor musical Tainy se pronunció sobre la polémica que envuelve a su reciente tema ‘Rosita’. A pesar de que la canción marca un hito histórico en la música urbana al unir las voces de Rauw Alejandro y Jhay Cortez, quienes tenían años de rivalidad, una de las frases del tema la cantante Cazzu la interpretó como una ofensa.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Tainy ofreció disculpas a la artista, quien expresó su malestar por ciertas frases de la canción. En el tema, que también cuenta con la participación de Bad Bunny como compositor, se incluye la línea: “Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal”. Esta estrofa fue interpretada por Cazzu como un intento de aplaudir y reivindicar el comportamiento del padre de su hija, el cantante mexicano Christian Nodal.

En su mensaje, Tainy quiso aclarar cuál era el verdadero espíritu del proyecto. “El propósito de crear ‘Rosita’ siempre fue la unión: poder escuchar a Jhayco y a Rauw juntos por primera vez en un mismo tema. La intención nunca fue ni ofender, ni herir y mucho menos faltarle el respeto a ninguna persona”, aseguró el productor.

El creador de éxitos musicales mostró su pesar por la recepción que ha tenido la canción en ciertos sectores. “Lamento mucho que para algunas personas el resultado haya sido el contrario. Entiendo que todos tenemos puntos de vista distintos y que no siempre interpretamos las cosas de la misma manera; eso es algo que entiendo y respeto”, añadió en su comunicado.

Reacción de Christian Nodal

El malestar de Cazzu se hizo evidente este miércoles, cuando confirmó su disgusto con la letra del tema. Su reacción no pasó desapercibida y provocó una rápida respuesta por parte de Christian Nodal.

El mexicano acusó a su expareja de “dramática” y de intentar utilizar la controversia para promocionar su gira de conciertos. Además, Nodal aprovechó para desmentir la versión de la cantante argentina sobre un supuesto abandono paternal hacia la hija que tienen en común.

Mientras tanto, Rauw Alejandro ya se había pronunciado previamente para aclarar los términos de la controversia en redes sociales, dejando claro que no había intención de dañar a nadie, una postura que ahora Tainy respaldó y profundizado con sus disculpas públicas.

Después del comunicado de Rauw Alejandro, Jhay Cortez también resaltó que su intención no fue ofender a nadie con esa frase de la canción y lamentó que “el junte histórico y hecho de corazón” lo quieran hacer ver como una guerra entre hombres y mujeres.

El tema ‘Rosita’ forma parte de la nueva producción musical de Tainy, quien también es ganador del Grammy gracias a sus colaboraciones con cantantes de la talla de Bad Bunny y Karol G.

Seguir leyendo: