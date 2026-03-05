Amanda Miguel rechaza colaboración con Ángela Aguilar: “Me gusta mucho Cazzu”

La cantante Amanda Miguel celebra el éxito que la nueva generación de artistas latinas ha alcanzado durante los últimos años. Por esta razón, prepara un proyecto musical en el que busca incorporar algunas colaboraciones con aquellas mujeres que lideran la escena, incluyendo a Karol G y Belinda.

A propósito de esta noticia, se le cuestionó si estaría dispuesta a considerar a Ángela Aguilar para este álbum y su contundente respuesta no tardó en acaparar la atención de los internautas.

“No me llama la atención su voz“, sentenció la intérprete de “Las pequeñas cosas” en entrevista con el programa mexicano “De Primera Mano”.

Sin ánimos de iniciar una polémica, explicó que si bien la integrante de la dinastía Aguilar posee una voz educada, no existe un interés artístico por colaborar con ella.

En contraste, Amanda Miguel expresó que le encantaría unir su voz a la de su compatriota Cazzu en algún tema. Y es que además de contar con una propuesta musical innovadora, la describió como una mujer “fuerte y con porte”.

“Me gusta mucho Cazzu. Me gusta mucho ella como mujer porque es un portento, es hermosa, tiene un cuerpazo (…) Me gustaría hacer algo con ella“, destacó durante una conferencia de prensa.

La colombiana Karol G también recibió su propia dosis de elogios a nivel musical: “Me gusta lo que escribe, su música… yo he estudiado música y a mí nadie me va a engañar”, puntualizó.

Otro de los nombres que salió a relucir fue el de Belinda, con quien la argentina tiene una historia de amistad y admiración tras haber interpretado el tema “Él me mintió” en la serie de Prime Video, “Mentiras”.

Pese a que no confirmó su participación en el álbum de estudio que prepara, dejó abierta la puerta a esta posibilidad: “Para mí Belinda sí canta, y canta muy bonito, tiene una voz preciosa. Tiene mucho talento”, destacó en su charla con los medios de comunicación.

