Amanda Miguel reveló que Karol G aceptó hacer una colaboración con ella

En un anuncio que ha emocionado a los seguidores de la música romántica y el género urbano, la icónica Amanda Miguel reveló que Karol G ha dado el “sí” oficial para una colaboración musical.

Este esperado encuentro entre dos instituciones de la música latina promete ser uno de los hitos más importantes en la próxima producción discográfica de la intérprete de “Él me mintió”.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Amanda Miguel detalló que el origen de este proyecto fue tan orgánico como digital, reseñó la revista Hola!

Todo comenzó cuando la estrella colombiana publicó una serie de videos en TikTok interpretando con sentimiento el clásico “Así no te amará jamás” durante su estancia en México. El impacto de ver a la máxima exponente del reguetón actual honrando su legado impulsó a Amanda a tomar la iniciativa.

“Le escribí y le pregunté si quería colaborar y me dijo que, por supuesto, que sí”, confesó la artista con entusiasmo. “Me encantó, fue un ‘boom’. Mis amigos de todas partes me escribían para contarme que Karol G estaba cantando mi tema. Es una de las personas que quiero dentro de mi próximo disco de éxitos y dúos”.

A sus más de cuatro décadas de trayectoria, Amanda Miguel sigue demostrando una capacidad única para renovarse.

Para la cantante, trabajar con las nuevas generaciones no es solo una estrategia, sino una forma de conectar con públicos jóvenes y reconocer el talento actual.

Además de Karol G, la cantante argentinomexicana expresó su profunda admiración por Belinda, con quien también ha compartido escenario recientemente.

Este nuevo álbum de duetos se perfila como un puente cultural y generacional, donde la fuerza interpretativa de Amanda Miguel se fusionará con los sonidos contemporáneos, reafirmando que las grandes composiciones no tienen fecha de caducidad.

Seguir leyendo:

· Amanda Miguel reflexiona sobre su faceta como abuela

· Amanda Miguel y Belinda conmueven al público con desgarradora interpretación de ‘Él me mintió’

· Amanda Miguel le canta a su Argentina