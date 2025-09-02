Amanda Miguel reflexiona sobre su faceta como abuela

A solo unos días de haberse celebrado el Día del Abuelo, la cantante Amanda Miguel hizo una emotiva publicación en la que expresó su sentir ante este importante rol que ha cumplido desde la llegada de sus nietos, Lucca y Camila, hijos de Ana Victoria Verdaguer.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de temas como “Él me mintió” y “Como un títere” colocó un carrusel de imágenes protagonizado por algunos momentos vividos junto a sus nietos de 4 y 1 año de edad.

Dentro de esta galería de recuerdos, Amanda Miguel compartió una mirada inédita a sus paseos, salidas a comer y viajes en familia que han fortalecido su lazo con los pequeños. Sin embargo, hubo otro detalle en su post que no tardó en conmover a sus seguidores más fieles; hablamos del mensaje con el que lo acompañó.

En este, la artista multipremiada habló sobre la gran responsabilidad y regalo que es ser abuelo: “Ser abuela es descubrir un amor multiplicado, puro e infinito. Mis nietos son la alegría más grande, mi motivación y la prueba de que el amor trasciende generaciones“, se lee en sus primeras líneas.

Además, hizo mención de aquellas personas que, al igual que ella, gozan de llevar este título: “En este Día de los abuelos celebro con ellos y con todos ustedes que tienen el privilegio de abrazar a sus nietos”, dijo para finalizar.

En respuesta a este llamado, la sección de comentarios se llenó de muestras de cariño y felicitaciones por mantenerse presente y constante en la vida de sus nietos Lucca y Camila.

“Se ve increíble Amanda, se ve muy hermosa”, “Bella abuela y sus nietos”, “Una abuelita maravillosa, toda una diva”, “Hermosísima junto a sus dos tesoros”, “Qué maravilloso amor” y “Gran persona, gran abuela… la mejor cantante de todos los tiempos”, son algunas de las reacciones que se registraron en la red.

Seguir leyendo:

• Amanda Miguel y Belinda conmueven al público con desgarradora interpretación de ‘Él me mintió’

• Belinda revela lo que significó para ella cantar por primera vez junto a Amanda Miguel

• Amanda Miguel le canta a su Argentina