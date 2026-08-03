Respaldo demócrata al impuesto a multimillonarios profundiza divisiones en California

El Partido Demócrata de California respaldó oficialmente este domingo la Proposición 40, una iniciativa que propone aplicar un impuesto extraordinario del 5% a la riqueza de los multimillonarios del estado, una decisión que marca un abierto desacuerdo con el gobernador Gavin Newsom y con el candidato demócrata a sucederlo, Xavier Becerra, ambos opositores a la medida.

La decisión fue aprobada durante la convención estatal del partido celebrada en San Diego, tras una votación dividida que reflejó las diferencias entre el ala progresista y parte del liderazgo demócrata. Después de varios intentos, la propuesta logró superar el umbral del 60% requerido para recibir el respaldo oficial de la organización política.

Los promotores de la iniciativa celebraron el resultado como una señal de que la base demócrata respalda la creación de un nuevo gravamen destinado a financiar programas de salud, mientras que sus detractores advirtieron que la medida podría afectar la competitividad económica de California y acelerar la salida de grandes fortunas del estado.

Rep. Maxine Waters attended the board meeting in San Diego, encouraging key “yes” votes to get the billionaire tax over the finish line, according to three people with knowledge of her efforts granted anonymity to discuss the issue. https://t.co/Rt1OvpR1nq — Christopher Cadelago (@ccadelago) August 3, 2026

Una votación que evidenció la división interna

La sesión estuvo marcada por intensas negociaciones entre delegados, sindicatos y grupos políticos. En una primera votación, la Proposición 40 obtuvo cerca del 59.2% de apoyo, insuficiente para alcanzar el respaldo oficial del partido. Posteriormente, los delegados rechazaron mantener una postura neutral y, en una segunda ronda, aprobaron la iniciativa con 145 votos a favor y 90 en contra, equivalente a aproximadamente el 61.7%.

La representante federal Maxine Waters participó en la reunión de la junta ejecutiva y, según diversas versiones, promovió apoyos clave para que la iniciativa obtuviera el respaldo partidista. La propuesta también ha recibido el apoyo del senador Bernie Sanders, del congresista Ro Khanna, Teamsters California, AFSCME California y los Jóvenes Demócratas de California.

El principal impulsor de la medida es el sindicato SEIU-United Healthcare Workers West (SEIU-UHW), que sostiene que el impuesto permitiría recaudar alrededor de $100,000 millones para compensar los recortes federales destinados al sistema de salud.

“Este respaldo desmiente la idea de que los demócratas de California no están unidos por el impuesto a los multimillonarios; sí lo están”, afirmó Dave Regan, presidente de SEIU United Healthcare Workers West. “Las encuestas muestran que más del 80% de los demócratas registrados apoyan esta solución crucial para nuestra crisis sanitaria”.

Working families across California pay our fair share of taxes. It’s time for billionaires to do the same. #YESon40 #BillionaireTaxNow pic.twitter.com/kNVjunZ4vZ — Billionaire Tax Now (@BillionTaxNow) August 3, 2026

Newsom y Becerra mantienen su rechazo

Pese al respaldo del partido, el gobernador Gavin Newsom reiteró previamente su oposición a un impuesto estatal sobre el patrimonio, al considerar que colocaría a California en desventaja frente a otros estados y favorecería la salida de contribuyentes con mayores ingresos.

El mandatario ha defendido en distintas ocasiones que un impuesto federal sobre la riqueza sería una alternativa más efectiva para evitar que los multimillonarios trasladen su residencia fiscal.

Xavier Becerra, candidato demócrata a la gubernatura, también confirmó que mantiene su rechazo a la Proposición 40 y, en cambio, respalda la Proposición 3, una medida que busca hacer permanente el recargo al impuesto sobre la renta para los contribuyentes con mayores ingresos con el propósito de financiar la educación pública.

La oposición a la iniciativa también incluye a la Asociación de Maestros de California, Planned Parenthood California, los Bomberos Profesionales de California y diversos grupos empresariales, que sostienen que el nuevo impuesto podría reducir la inversión, afectar el crecimiento económico y disminuir la recaudación futura.

Un comité de acción política contrario a la propuesta ha reunido más de $118 millones para combatirla, con aportaciones de empresarios y multimillonarios, entre ellos el cofundador de Google, Sergey Brin.

La Proposición 40 aparecerá en la boleta electoral estatal del próximo 3 de noviembre y perfila una de las campañas políticas más disputadas del año en California, al enfrentar dos visiones sobre cómo financiar los servicios públicos y distribuir la carga tributaria entre los contribuyentes con mayores recursos.

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