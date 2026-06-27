California decidirá si impone un impuesto histórico a los multimillonarios en las elecciones

Los votantes de California decidirán en las elecciones de noviembre si aprueban un impuesto a los multimillonarios, una propuesta sin precedentes en Estados Unidos que busca destinar la mayor parte de los recursos a fortalecer el sistema de salud pública, informó The New York Times.

La iniciativa ha provocado un intenso debate político y económico. Mientras sus promotores aseguran que permitirá financiar hospitales y programas médicos en un momento de incertidumbre presupuestaria, sus detractores advierten que podría provocar la salida de grandes fortunas del Estado y afectar la recaudación de impuestos a largo plazo.

El tema también ha dividido al Partido Demócrata. El gobernador Gavin Newsom ya adelantó que se opone a la propuesta al considerar que podría poner en riesgo la competitividad de California como centro de innovación y desarrollo tecnológico.

¿Cómo funcionaría el impuesto a los multimillonarios?

La iniciativa, impulsada por el sindicato SEIU-United Healthcare Workers West, plantea aplicar un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de los residentes con una riqueza superior a $1,100 millones. Quienes posean entre $1,000 y $1,100 millones pagarían una tasa menor de manera progresiva.

Si los votantes la aprueban, sería el primer impuesto de este tipo en Estados Unidos, ya que gravaría activos como acciones, fideicomisos, obras de arte, joyas y otros bienes patrimoniales, no únicamente los ingresos.

Los impulsores calculan que la medida podría recaudar hasta $100 mil millones en cinco años, de los cuales el 90% se destinaría a programas de atención médica, mientras que el resto financiaría educación y asistencia alimentaria.

“Vamos a tener una conversación justa y necesaria sobre qué tipo de estado queremos y qué tipo de sistema de salud queremos“, afirmó Dave Regan, presidente del sindicato promotor de la iniciativa.

Empresarios, multimillonarios y Newsom cierran filas contra la medida

El proyecto enfrenta una fuerte resistencia. Además de Newsom, varios multimillonarios de California financiaron propuestas alternativas que podrían invalidar el impuesto incluso si los ciudadanos lo aprueban.

Entre los principales opositores se encuentra el cofundador de Google, Sergey Brin, quien, junto con otros empresarios, ha respaldado campañas para impedir nuevos impuestos sobre el patrimonio y exigir auditorías a los programas financiados con esos recursos.

La oposición también incluye a organizaciones médicas, educativas y algunos sindicatos, que temen que un éxodo de grandes contribuyentes reduzca los ingresos estatales destinados a escuelas, infraestructura y servicios públicos.

Expertos en política fiscal advierten que, independientemente del resultado en las urnas, la iniciativa podría terminar en los tribunales debido a su carácter inédito y a las impugnaciones legales que ya se anticipan.

La votación se perfila como una de las consultas más importantes del año en California y podría sentar un precedente nacional sobre cómo gravar las grandes fortunas para financiar programas sociales.

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