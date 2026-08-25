California alcanza un millón de cuentas de becas CalKIDS

California anunció que alcanzó la cifra de un millón de cuentas de becas CalKIDS, lo que confirma la ampliación de oportunidades educativas y económicas para los estudiantes y las familias del estado.

Con este logro, el programa CalKIDS confirma el compromiso de California para garantizar que más niños tengan una base financiera bien cimentada para sus estudios universitarios y su formación profesional.

? 1 MILLION CalKIDS Scholarships claimed! Thank you, Treasurer @fionama for your leadership and commitment to building financial security and expanding opportunities for California families. We’re proud to celebrate this moment! ? @CalTreasurer pic.twitter.com/tRTsGgpCdZ — CalKIDS Program (@CalkidsProgram) August 24, 2026

“Para un millón de estudiantes y familias, la educación superior está ahora vinculada a un recurso financiero tangible, lo que ayuda a transformar las aspiraciones educativas en un camino más claro hacia la movilidad económica a largo plazo”, dijo el programa CalKIDS en un comunicado.

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Desde su lanzamiento a nivel estatal en 2022, CalKIDS ha otorgado becas a más de 5.6 millones de niños en California con una inversión pública de $2,400 millones de dólares.

Los fondos son administrados por la Junta de Inversiones ScholarShare (ScholarShare Investment Board), para consolidarse como el programa de cuentas de desarrollo infantil más grande de Estados Unidos.

“California lidera la nación al invertir en el futuro de los niños, y alcanzar la cifra de 1 millón de becas CalKIDS solicitadas es un hito extraordinario”, declaró la tesorera del estado de California, Fiona Ma, presidenta de la Junta de Inversiones ScholarShare.

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“Cada beca solicitada representa un paso importante que un estudiante y su familia dan hacia la universidad o la formación profesional. Si bien celebramos este logro, nuestra labor continúa hasta que todos los estudiantes elegibles hayan solicitado la beca disponible para ellos”, agregó.

Gavin Newsom celebró el logro del programa CalKIDS y declaró que es deber del gobierno de California brindar a los niños del estado una base sólida para financiar su futuro.

“Alcanzar un millón de cuentas CalKIDS no es solo un hito, sino una señal de progreso sistémico para reducir la carga financiera de la educación superior y otras formas de capacitación profesional”, expresó el gobernador.

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CalKIDS aseguró que este logro fue posible gracias a la colaboración de socios como la Comisión de Ayuda Estudiantil de California (California Student Aid Commission), la Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California, la Asociación de Consejeros Escolares de California, la Oficina de Educación del Condado de Riverside y el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento.

En tanto, First 5 California, la Asociación WIC de California, Covered California, Excite Credit Union, Golden 1 Credit Union, Bright Futures y otros socios comunitarios dieron a conocer CalKIDS a través de iniciativas de educación financiera, comunitaria y para la primera infancia.

Los estudiantes elegibles de escuelas públicas pueden recibir becas CalKIDS por un valor de hasta $1,500 dólares, mientras que a todo niño nacido en California a partir del 1 de julio de 2022 se le otorga automáticamente una beca de hasta $175 dólares.

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Los fondos de la beca se pueden utilizar en colegios universitarios, universidades, colegios comunitarios, programas de educación técnica profesional, escuelas vocacionales y otras instituciones calificadas que sean elegibles.

Para obtener más información sobre el programa CalKIDS, revisar su posible elegibilidad y solicitar una cuenta de beca, puede consultar este enlace.

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