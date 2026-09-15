Niña de 9 años resulta gravemente herida tras caer durante una caminata en una montaña de Washington

Una niña de 9 años resultó gravemente herida después de sufrir una caída durante una caminata familiar en una zona montañosa de Washington.

El accidente ocurrió la tarde del 12 de septiembre en el sendero Red Top Lookout, ubicado en Teanaway Ridge, cuando la menor cayó desde una zona conocida como agate beds, un sitio frecuentado por personas que buscan rocas y minerales.

La niña sufrió una lesión grave en la pierna derecha, según las autoridades.

Sus padres realizaron una llamada de emergencia al 911 alrededor de la 1:24 p. m., lo que puso en marcha un operativo de rescate debido a las dificultades para acceder al lugar.

Rescatistas caminaron hasta donde estaba la menor

Un equipo de aproximadamente 30 integrantes de Kittitas County Search and Rescue acudió a la zona.

Debido a que los vehículos de emergencia no podían llegar directamente hasta el punto donde se encontraba la niña, los rescatistas tuvieron que recorrer a pie parte del terreno montañoso.

Una vez que llegaron, estabilizaron a la menor mientras esperaban la llegada del helicóptero que permitiría trasladarla a un centro médico.

Finalmente, la niña fue evacuada por aire y trasladada al Harborview Medical Center, en Seattle.

Las autoridades no habían informado cuál era su estado de salud más reciente.

Autoridades piden precaución en zonas remotas

Aaron Lowe, jefe de bomberos del distrito, explicó que los visitantes deben tomar precauciones adicionales cuando realizan actividades en lugares de difícil acceso.

El funcionario destacó que una emergencia en una zona remota puede requerir un tiempo considerable antes de que los equipos de rescate logren llegar.

Por ello, recomendó que quienes visiten este tipo de áreas estén preparados para afrontar una emergencia y tengan en cuenta las dificultades propias de estos terrenos.

El sendero Red Top es conocido por ser relativamente corto y accesible para excursionistas, aunque incluye una subida pronunciada y caminos de acceso accidentados.

También es popular entre quienes buscan ágatas, thunder eggs y formaciones de cristales.

El incidente se suma a otros operativos realizados recientemente por Kittitas County Search and Rescue en la región.

En junio, los rescatistas auxiliaron a un excursionista en Alpine Lakes Wilderness después de que la pareja del hombre sufriera un golpe de calor. El excursionista envió una señal de emergencia mediante su reloj deportivo.

En julio, los equipos trabajaron durante la noche para sacar de una zona montañosa a Clyde, un Rottweiler de 90 libras que se había lesionado varias almohadillas de sus patas y ya no podía caminar.

Con ayuda del Washington State Animal Response Team, los rescatistas transportaron al perro durante más de cuatro millas por un sendero accidentado en Lake Ann, en el condado de Kittitas.

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