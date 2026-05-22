Entregan fondos para ayudar a universitarios con inseguridad alimentaria e inestabilidad habitacional

No es ningún secreto que los estudiantes universitarios a menudo enfrentan dificultades financieras a lo largo de sus estudios. Es por eso que esta última semana y para ayudar a remediar algunos de estos obstáculos, la supervisora del condado de Los Ángeles por el Primer Distrito, Hilda L. Solís, anunció una inversión de 500,000 dólares destinada a la Fundación del Río Hondo College.

Los fondos buscan ampliar los servicios de apoyo para la estabilidad habitacional y la cobertura de necesidades básicas de los estudiantes del Río Hondo College que enfrentan inseguridad habitacional e inestabilidad alimentaria.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa celebrada en el Río Hondo College, en compañía de líderes de la institución, estudiantes, socios comunitarios y miembros de la Junta de Fideicomisarios del Distrito de Colegios Comunitarios de Río Hondo, entre ellos la presidenta de la Junta, Rosaelva Lomeli, y miembros del departamento como, Anais Medina Díaz y Oscar Valladares.

“Ningún estudiante debería verse obligado a dormir en su automóvil, saltarse comidas o correr el riesgo de abandonar sus estudios por no poder cubrir sus necesidades básicas”, afirmó Solís. “El acceso a la dignidad, la estabilidad y el apoyo debería ser un derecho garantizado, no una barrera para la educación”.

“Por eso, me enorgullece realizar esta inversión. Esto brindará un apoyo fundamental en materia de vivienda y alimentación para que los estudiantes puedan mantenerse inscritos, completar su formación y lograr aquello que se han propuesto”.

La financiación reforzará la estrategia integral y global del Río Hondo College para cubrir las necesidades básicas mediante un mayor apoyo a las iniciativas de estabilidad en materia de vivienda, lo que incluye ayudas de emergencia para la vivienda, subsidios de vivienda y apoyo para la mudanza a los estudiantes que se enfrentan a la inseguridad de no contar con un techo sobre sus cabezas.

También parte del dinero se destinará al apoyo a la seguridad alimentaria y a las necesidades básicas, incluyendo la ampliación de los servicios de bancos de alimentos, ayudas para las comidas y recursos adicionales para los estudiantes que enfrentan inseguridad alimentaria.

La Supervisora Solís entegó los fondos. Crédito: Oficina de Holda L. Solis | Cortesía

La inversión apoya a estudiantes con inseguridad alimentaria y habitacional. Crédito: Rio Hondo College | Cortesía

Asimismo, brindarán apoyo al éxito y al bienestar de los estudiantes, incluyendo el apoyo continuo al programa Hope Scholars del centro, reconocido a nivel nacional, que ofrece servicios adaptados a las necesidades de los estudiantes sin hogar o en situación de inestabilidad habitacional.

“Esta financiación representa una sólida colaboración que pone de manifiesto un compromiso común con la equidad, las oportunidades y el éxito de los estudiantes”, afirmó la superintendente y presidenta Teresa Dreyfuss. “Al atender las necesidades básicas de los estudiantes, estamos contribuyendo a eliminar las barreras que pueden impedirles alcanzar sus objetivos educativos”.

Los líderes de la universidad señalaron que la inversión llega en un momento crítico, ya que las instituciones de educación superior siguen haciendo frente a los crecientes retos que plantean las necesidades básicas de los estudiantes tras la pérdida de los recursos de financiación federal anteriores.

Un nuevo informe de Trellis Strategies, basado en las respuestas de más de 65,000 estudiantes de universidades de dos y cuatro años, analiza la seguridad financiera de los estudiantes, sus necesidades básicas y su percepción del apoyo que reciben de sus centros universitarios.

El informe reveló que el 54 % de los encuestados había utilizado una tarjeta de crédito en el último año. La mayoría afirmó que siempre paga sus facturas a tiempo, pero el 47 % de los estudiantes de universidades de dos años y el 35 % de los de universidades de cuatro años indicaron que no liquidaban íntegramente su saldo cada mes.

Alrededor del 28 % de los estudiantes también declaró utilizar servicios de “compra ahora, paga después”, como Klarna y Affirm, mientras que el 13 % afirmó haber solicitado préstamos.

Se espera que, al invertir en la estabilidad de la vivienda, la seguridad alimentaria y los servicios de apoyo a los estudiantes, la iniciativa tenga un impacto duradero en los estudiantes, las familias y la comunidad en general.

“Estamos increíblemente agradecidos por la colaboración y el apoyo continuos de la supervisora Solís hacia nuestros estudiantes y nuestra comunidad”, afirmó Rosaelva Lomeli, del consejo de administración de Rio Hondo College. “Su liderazgo y su inversión están ayudando a transformar vidas y a fortalecer nuestra comunidad a través de la educación y las oportunidades. En el Río Hondo College, seguimos profundamente comprometidos con satisfacer las necesidades básicas de los estudiantes, incluyendo la ayuda para la vivienda, la seguridad alimentaria y otros recursos fundamentales que les permiten perseverar y alcanzar sus metas educativas”.