Policía identifica a jóvenes responsables del ataque en el Centro Islámico de San Diego

Los dos adolescentes, presuntos responsables del ataque cometido este lunes en el Centro Islámico de San Diego, fueron identificados por la policía.

Cain Clark y Caleb Vázquez fueron identificados por el Departamento de Policía de San Diego (SDPD) como los supuestos autores del tiroteo en la mezquita, donde mataron a tres hombres antes de fallecer por heridas autoinfligidas, según informó la cadena ABC.

Los dos jóvenes, de 17 y 18 años, fueron hallados sin vida en un vehículo detenido en medio de una carretera cerca del Centro Islámico de San Diego, de acuerdo con el jefe del SDPD, Scott Wahl.

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En el tiroteo perpetrado en la mezquita fallecieron tres hombres, entre los que estaba un guardia de seguridad, quien “desempeñó un papel fundamental” para evitar que el ataque tuviera un peor desenlace, según el jefe Wahl.

El Centro Islámico de San Diego identificó al guardia de seguridad como Amin Abdullah, quien, de acuerdo con visitantes habituales de la mezquita que lo conocían, era padre de ocho hijos.

“A este tipo no le importaba quién se acercara, quién viniera, cualquier persona podía acercarse. Él los saludaba y se aseguraba de que estuvieran bien“, declaró un hombre que consideraba a Abdullah como un amigo.

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Hasta la mañana de este martes, las otras dos víctimas del tiroteo no habían sido identificadas por las autoridades.

Investigan a los presuntos atacantes

La tarde de este lunes, agentes del FBI fuertemente armados registraron la vivienda de uno de los jóvenes involucrados en el ataque al Centro Islámico de San Diego.

Oficiales ejecutaron una orden de registro en la casa de uno de los presuntos atacantes en la mezquita de San Diego. Crédito: Gregory Bull | AP

Dos horas antes de que se recibiera la primera llamada sobre el tiroteo, el SDPD dijo que se había recibido otra llamada de un padre que denunciaba la desaparición de un menor.

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La madre del adolescente dijo a los oficiales que faltaban varias armas de su casa, un vehículo y que su hijo podría tener tendencias suicidas. Mencionó que su hijo estaba acompañado por otra persona y que ambos vestían ropa de camuflaje.

Dicha información activó la respuesta policial, por lo que comenzaron a usar herramientas como lectores de matrículas para rastrear el automóvil por San Diego. Se enviaron agentes a un centro comercial en Fashion Valley y a Madison High School, en un intento de localizar a los sospechosos.

Según fuentes consultadas por la cadena ABC, se encontraron escritos antiislámicos en el vehículo donde se encontraron a los dos jóvenes, por lo que se emitieron órdenes de registro en los domicilios vinculados a los dos sospechosos.

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Tras el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, los departamentos de policía de las principales ciudades del país mantuvieron un monitoreo de la situación.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que no se tenía ninguna amenaza conocida para la ciudad, pero que se mantenía en un estado de alerta.

“Por precaución, estamos reforzando la vigilancia en mezquitas, centros islámicos y todos los lugares de culto de la ciudad para garantizar la seguridad y el apoyo a nuestras comunidades”, dijo el LAPD.

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En su sitio web, el Centro Islámico de San Diego afirma que su misión no es solo servir a la comunidad musulmana, sino trabajar con la comunidad en general para ayudar a los menos afortunados, educar y mejorar el país.

Si usted o un ser querido se siente angustiado, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. El centro de crisis ofrece apoyo emocional gratuito y confidencial ls 24 horas, los 7 días de la semana. llame o envíe un mensaje de texto al 988 o escriba en el sitio 988lifeline.org.

También puede comunicarse a una línea directa nacional al 1-800-799-7233.

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