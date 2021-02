Encuentran sin vida a joven de San Diego que salió a correr y no regresó a su casa

El joven de 21 años, Max Lenail salió a correr el pasado viernes 29 de enero y esa fue la última vez que su familia lo vio con vida ya que tras su salida, Max no regresó a su casa y su familia denunció su desaparición al Departamento de Policía de San Diego (SDPD).

De acuerdo con SDPD, el joven fue visto por última vez en la zona de Mission Trails Regional Park el pasado viernes, pero tras conocerse su desaparición, un grupo de amigos del joven se organizó para buscarlo en los senderos del área el día sábado y tras algunas horas de búsqueda, reportaron un cuerpo en el agua.

We have a sad update regarding Max:

Early this afternoon hikers located a body in the water in the Mission Trails Regional Park. With the assistance of @SDFD & @SDLifeguards the body was recovered. We have reason to believe it is Max.Official confirmation will be by the ME office https://t.co/7QXQiQeZRQ

