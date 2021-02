LA redobla esfuerzos para derribar mitos sobre vacunación tras cierre temporal del Dodger Stadium

El Departamento de Salud de Los Ángeles arreció este domingo su campaña para alentar la inmunización contra la COVID-19 entre sus residentes, después que miembros del movimiento antivacunas obligaran a cerrar temporalmente el Dodger Stadium, uno de los centros de vacunación más grandes de Estados Unidos.

“Es posible que haya escuchado cosas diferentes sobre la vacuna de la COVID-19 en las redes sociales o a través de amigos y familiares, pero es importante conocer los hechos“, dice el mensaje de las autoridades de salud de Los Ángeles compartida por sus redes sociales este domingo.

El mensaje está acompañado por una serie de información que está tratando de echar abajo mitos diseminados sobre la inmunización y se dio tras el alboroto armado por medio centenar de manifestantes este sábado en la tarde en el centro de vacunación en el Dodger Stadium.

El lugar, que en su capacidad máxima puede vacunar hasta 12,000 personas por día, fue cerrado temporalmente el sábado por la tarde cuando unos 50 manifestantes se reunieron en la entrada, frustrando el ingreso de cientos de automovilistas que habían estado esperando en fila durante horas para accede a la vacuna.

Con carteles que aseguraban que la COVID-19 es un fraude y sin usar mascarillas, los manifestantes a gritos alentaban a las personas que esperaban a los autos a no recibir la inyección.

Ante el alboroto, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles cerró la entrada al estadio por precaución por casi una hora mientras la policía hizo presencia.

La oficina del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo a Los Ángeles Times que a pesar de la interrupción no se cancelaron las citas, y todas las personas que llegaron pudieron recibir una dosis de la vacuna.

Hilda Solis, miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles condenó la protesta, en un mensaje en su cuenta de Twitter dijo que “lo que hicieron equivale a un sabotaje intencional de un esfuerzo por mantener saludable a nuestras comunidades”.

I condemn the actions of the mask-less anti-vaccine protesters at Dodger Stadium today. What they did today amounts to intentional sabotage of an effort to keep our community healthy and get ahead of alarming variants making their way into Los Angeles County. https://t.co/JXsbUDfTKU

Mientras el gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró en un mensaje en sus redes sociales que “no seremos disuadidos ni amenazados”.

CA is working around the clock to provide life-saving vaccines to those on the frontlines of this pandemic.

We will not be deterred or threatened.

Dodger Stadium is back up and running. https://t.co/5Yu9qqjO2K

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 31, 2021