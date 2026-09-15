ONU pide acceso a Gaza tras hallazgo de cuerpos entre escombros

La recuperación en marcha de restos humanos en la Franja de Gaza, sobre todo de mujeres y niños luego de que Israel bombardeara sus casas, plantea la posibilidad de que se cometieron crímenes de guerra, advirtió la ONU este martes.

“Los restos de lo que parecen ser familias enteras están siendo exhumados en sitios que fueron pulverizados por ataques israelíes”, indicó en un comunicado el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk.

Probablemente se esté viendo “solo la punta del iceberg”

“Me preocupa que los restos recuperados hasta ahora sean solo la punta del iceberg”, dijo, al señalar que gran parte “de Gaza ha sido devastada por los bombardeos israelíes o la demolición con maquinaria pesada y explosivos”.

“Hoy día, muchas áreas de Gaza donde está desplegado el Ejército israelí siguen siendo arrasadas por excavadoras sin respeto alguno por los muertos bajo los escombros”, lamentó.

“Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para documentar e identificar a estas víctimas, preservar la información forense y las muestras biológicas, registrar los lugares donde están enterradas e informar a sus familias”, insistió Türk.

El Alto Comisionado de la ONU para los derechos Humanos consideró crucial preservar las pruebas de violaciones e incluso los lugares destruidos, y pidió que “se permita la entrada de investigadores internacionales en todas las partes de Gaza para ayudar a recopilar las pruebas”.

“El hallazgo de numerosos restos bajo los escombros en la Ciudad de Gaza reaviva la preocupación sobre crímenes de guerra y otros crímenes atroces”, advirtió Türk.

Se estima que podría tratarse de unos 8.000 cuerpos

Según la Defensa Civil Palestina, más de 630 cadáveres y otros restos humanos han sido recuperados bajo los edificios destruidos de Gaza entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, aunque se estima que el número de personas desaparecidas bajo los escombros supera las 8.000.

El jefe de la oficina del alto comisionado en los Territorios Palestinos, Ajith Sanghai, agregó en rueda de prensa que las acciones de Israel “están haciendo prácticamente imposible cualquier esfuerzo sistemático y a gran escala de búsqueda, recuperación e identificación”.

En ese sentido, denunció que soldados israelíes están triturando escombros que contienen restos humanos, sin ningún control, y al mismo tiempo bloquean la entrada de maquinaria pesada y de personal capacitado necesarios para operaciones de recuperación a gran escala.

Al ritmo actual, tardarán 10 años par identificarlos

Israel también bloquea la entrada de herramientas forenses y de identificación, lo que impide a muchas familias identificar los restos de sus parientes fallecidos, añadió Sanghai.

“Hay un posible riesgo de que se pierdan pruebas necesarias para garantizar que todas las personas responsables de atroces crímenes rindan cuentas, y también se prolonga la angustia de miles de familias que ya viven en un estado permanente de miedo, inseguridad y necesidad”, lamentó.

El responsable de la oficina del alto comisionado en los Territorios Palestinos calculó por otro lado que llevaría diez años completar la recuperación de cadáveres al actual ritmo, e incluso más si se tiene en cuenta el tiempo necesario para la identificación de esos cuerpos.

Entre los escombros de la guerra en Gaza

La guerra israelí en Gaza, desatada tras el ataque del movimiento islamista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, redujo a escombros gran parte del territorio palestino. Hamás es considerada una organización terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

Los bombardeos e invasión terrestre israelíes en Gaza mataron a más de 73.000 palestinos, incluido más de 1.350 después de que se acordó un alto el fuego en octubre pasado, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza (controlado por Hamás), que han sido validadas por la ONU.

El ataque de Hamás de 2023 causó la muerte de 1.221 personas en Israel, según cifras oficiales israelíes.

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