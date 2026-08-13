Se insta a los estudiantes de los colegios comunitarios de California a solicitar ayuda financiera antes del 2 de septiembre

A 34 días de que venza el plazo, la Comisión de Ayuda Estudiantil de California (CSAC) y la campaña ICanGoToCollege.com de la Oficina del Canciller de los colegios comunitarios de California hacen un llamado urgente a los estudiantes actuales y futuros de los colegios comunitarios para que completen su Solicitud de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) o la Solicitud de la Ley del Sueño de California (CADAA) antes de la crucial fecha límite del Cal Grant que es el 2 de septiembre.

“La ayuda financiera es un recurso que cambia vidas: abre las puertas a la educación superior y a la movilidad económica para cientos de miles de estudiantes de los colegios comunitarios. Ya sea que estén buscando un título, una ruta de transferencia o un programa de capacitación laboral, la estabilidad financiera es la base del éxito académico”, dijo Sonya Christian, Canciller de los California Community Colleges. “Los colegios comunitarios de California están derribando barreras para que cada persona, sin importar su origen o edad, tenga una oportunidad real de alcanzar sus metas educativas y profesionales.”

La ayuda financiera ofrece becas y subsidios vitales que no hay que devolver y que hacen accesible la educación superior. Dejar pasar la fecha del 2 de septiembre podría significar perder miles de dólares en ayuda financiera, fondos diseñados para cubrir la matrícula, las cuotas, los libros y los gastos de vida esenciales.

Expansión histórica: el Cal Grant C ahora cubre programas de carreras técnicas y vocacionales de corta duración

Con la aprobación del Presupuesto Estatal 2026–27, California amplió las oportunidades de ayuda financiera para los programas de educación técnica vocacional. Por primera vez en la historia, los estudiantes inscritos en programas elegibles de certificación y capacitación vocacional de 8 a 15 semanas de duración pueden recibir un Cal Grant C.

Esta expansión histórica también incluye programas elegibles de corta duración sin créditos académicos, lo que permite a los estudiantes adquirir habilidades laborales de alta demanda e integrarse más rápido al mercado laboral sin acumular deuda.

“Ampliar el Cal Grant C para incluir programas vocacionales de corta duración y de educación técnica es una victoria histórica para los trabajadores de California y para la economía del estado. Estos programas les brindan a los estudiantes las habilidades prácticas que necesitan para empleos de alta demanda en salud, tecnología y oficios, sin que se vean hundiéndose en la deuda”, dijo el Asambleísta estatal de California David Álvarez en un comunicado.

Ayuda gratuita: webinars Cash for College de CSAC y materiales de orientación

Para ayudar a los estudiantes y sus familias a completar sus solicitudes antes del 2 de septiembre, CSAC está organizando webinars virtuales gratuitos sobre Cash for College. Estas sesiones interactivas ofrecen orientación paso a paso, apoyo de expertos y preguntas y respuestas en vivo para solicitantes de la FAFSA y de la CADAA. Se invita a participar a estudiantes de preparatoria del último año, adultos, estudiantes que regresan y jóvenes del sistema de acogida.

Lo que puedes hacer antes del 2 de septiembre

? Solicita de inmediato: presenta tu FAFSA en fafsa.gov o tu CADAA en dream.csac.ca.gov antes de la medianoche del 2 de septiembre.

• Asiste a un webinar: regístrate para una sesión gratuita de orientación sobre Cash for College de CSAC en csac.ca.gov/cash-for-college.

? Conoce los programas: visita ICanGoToCollege.com (disponible en inglés, español, chino, coreano, vietnamita y tagalo) para explorar programas de colegios comunitarios locales y comunicarte directamente con las oficinas de ayuda financiera de cada campus.

• Comparte esta información en tu campus: los líderes universitarios y promotores pueden acceder al Kit de Herramientas actualizado para la Fecha Límite del 2 de septiembre y al nuevo Kit de Herramientas del Cal Grant C de CSAC, con gráficos para redes sociales, plantillas de correo electrónico, volantes digitales y preguntas frecuentes, en www.csac.ca.gov/toolkits.

Los estudiantes y sus familias no tienen que tramitar la ayuda financiera por cuenta propia. Hay apoyo disponible en todo California para garantizar que cada estudiante elegible de los colegios comunitarios reciba el financiamiento que merece antes del 2 de septiembre.