Gavin Newsom realizará una gira por tres estados republicanos solicitando apoyar a los demócratas

Gavin Newsom, gobernador de California, dio a conocer que, la semana entrante, llevará a cabo una visita por tres estados republicanos solicitando apoyar a los demócratas.

Durante cuatro días, el político cuyo mandato se encuentra sobre la recta final, tiene programado presentarse en al menos 10 condados diseminados entre Alabama, Carolina del Sur y Carolina del Norte.

De acuerdo con su oficina, el objetivo de la denominada “Gira para Recuperarlo” consiste en dirigirse a los ciudadanos locales para recordarles cómo en antaño tuvieron gobiernos demócratas y el nivel de vida que llegaron a disfrutar.

Acto seguido, se proyecta que el mandatario del “Estado Dorado” exponga parte de la situación generada por las políticas de los conservadores.

De esa manera, es como Newsom, a quien algunos analistas políticos comienzan a figurar como aspirante a la presidencia de la nación en 2028, pretende recuperar la confianza ciudadana hacia su partido de cara a las elecciones intermedias a realizarse el 3 de noviembre.

“El gobernador Newsom regresa a los lugares donde se ganaron estas batallas por primera vez, y donde el retroceso de derechos impulsado por MAGA tiene hoy mayor peso.

La lección del sur es que los derechos nunca están garantizados: hay que ganarlos y luego defenderlos”, indica parte de un comunicado.

We’re going On the Road Again with Governor Gavin Newsom!



On September 3 & 4, Governor Newsom is bringing his Take It Back Tour to South Carolina as we Flip the Future across the Palmetto State.



Want to join us on the road? RSVP by county here: https://t.co/Xe13eV7Xug pic.twitter.com/JfFZex8HsQ — South Carolina Democratic Party (@scdp) August 28, 2026

La gira de Newsom arrancará en Carolina del Sur, estado donde se votará primero en las primarias demócratas de enero de 2028

Durante dos días, el demócrata recorrerá los condados de Jasper, Beaufort y Dorchester, tres sitios ganados por Donald Trump durante las elecciones presidenciales de 2024.

Posteriormente, la gira se traslada a Carolina del Norte, específicamente al área de Charlotte, donde reunido con los demócratas locales, Gavin Newsom impulsará una recaudación de fondos.

Como punto final en la travesía, en Alabama, acompañado de algunos líderes locales, el demócrata californiano recorrerá la Ruta de los Derechos Civiles de Estados Unidos.

Cabe señalar que, a poco más de dos meses de efectuarse las elecciones de mitad de mandato, la mayoría de las encuestas llevadas a cabo indican que los demócratas podrían recuperar el control de la Cámara de Representantes y quizá hasta el Senado.

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