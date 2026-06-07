Vinícius Junior mostrará “su mejor versión” en el Mundial, según Ancelotti

Brasil cerró su preparación inmediata para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una victoria por 2-1 sobre Egipto en Cleveland, un encuentro que dejó satisfecho al seleccionador Carlo Ancelotti y reforzó su confianza en varias de las figuras que liderarán a la Canarinha en el torneo que comenzará la próxima semana.

Tras el amistoso, el técnico italiano aseguró que ya tiene definida la alineación titular para el estreno mundialista frente a Marruecos, programado para el 13 de junio en Nueva Jersey. Además, respaldó públicamente a Vinícius Júnior, una de las principales referencias ofensivas del equipo.

“Va a sacar su mejor versión en el Mundial“, afirmó Ancelotti al valorar el rendimiento del extremo brasileño. El entrenador destacó especialmente la conexión mostrada por Vinícius y Raphinha durante el compromiso ante el conjunto africano.

El resultado permitió a Brasil cumplir con el objetivo de llegar al Mundial con una victoria, aunque el desarrollo del partido evidenció aspectos que todavía requieren ajustes. La selección sudamericana controló gran parte de las acciones gracias a su orden defensivo y al trabajo realizado en la mitad de la cancha, pero encontró dificultades para trasladar ese dominio al área rival.

Endrick responde y Brasil encuentra respuestas

Durante largos pasajes del encuentro, el juego se caracterizó por la intensidad física y por las pocas ocasiones claras de gol. Brasil mostró una presión alta efectiva y una estructura sólida, mientras que Egipto intentó aprovechar errores puntuales para mantenerse competitivo.

Los goles del primer tiempo llegaron tras desatenciones defensivas. Bruno Guimarães marcó para la Canarinha y Mostafa Ziko respondió para los egipcios, dejando el marcador igualado antes del descanso.

La segunda mitad presentó un escenario distinto. Brasil renovó completamente su formación y encontró una versión más dinámica de su juego ofensivo. Fue entonces cuando apareció Endrick para marcar la diferencia.

El delantero anotó el gol de la victoria con un remate dentro del área tras recibir una asistencia de Raphinha. La jugada nació de una recuperación generada por la presión adelantada del conjunto brasileño, uno de los aspectos que mejor funcionó durante el amistoso.

?? | GOAL: ENDRICK GIVES THE LEAD FOR BRAZIL! YES, THE LYON PLAYER SCORES!



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Ancelotti también elogió al joven atacante tras el encuentro. “Endrick es un jugador muy potente, muy bien posicionado en el área, es un jugador muy importante para nosotros“, señaló.

No todo fue positivo para Brasil. El partido dejó preocupación por la situación física del defensor Wesley, quien sufrió un problema en la rodilla que lo saca del Mundial.

Más allá de ese incidente, el seleccionador italiano transmitió tranquilidad sobre el estado general del equipo y dejó claro que tiene definido el camino para el debut mundialista.

“Tengo la alineación inicial contra Marruecos, la idea es clara”, sentenció Ancelotti después del triunfo sobre Egipto.

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