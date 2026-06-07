Sin Messi, Argentina derrotó a Honduras y afina detalles para el Mundial

La selección de Argentina sumó una nueva victoria en su preparación para la Copa del Mundo de 2026 al imponerse este sábado por 2-0 a Honduras en un amistoso disputado en Texas. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni resolvió el encuentro gracias a los goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, en una actuación que le permitió seguir ajustando piezas de cara a la defensa del título mundial.

La Albiceleste afrontó el compromiso sin Lionel Messi, quien no tuvo participación por precaución. Aun así, el equipo sudamericano mantuvo el control del juego durante la mayor parte de la noche, dominando la posesión y ejerciendo una presión constante sobre un rival que apostó por la disciplina táctica y el esfuerzo colectivo para contener los ataques argentinos.

Desde los primeros minutos, Argentina tomó la iniciativa mediante una circulación rápida del balón y una propuesta ofensiva que obligó a Honduras a replegarse. El conjunto centroamericano intentó sostener el orden defensivo mientras buscaba sorprender mediante transiciones rápidas lideradas por Luis Palma y Jorge Benguché.

La resistencia hondureña se apoyó en las intervenciones del guardameta Edrick Menjívar y en una defensa integrada por Denil Maldonado y el debutante Giancarlo Sacaza. Durante varios pasajes del primer tiempo lograron contener los avances argentinos, aunque el dominio territorial de los campeones del mundo fue creciendo progresivamente.

La recompensa para Argentina llegó a los 37 minutos. Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, convirtió un penalti y abrió el marcador, desatando la celebración de los aficionados presentes en territorio estadounidense.

Scaloni prueba variantes antes del último ensayo

Tras el descanso, el desarrollo del encuentro apenas cambió. Argentina continuó manejando los tiempos del partido y encontró rápidamente el segundo gol que terminó de inclinar la balanza a su favor.

La anotación llegó en el minuto 54 mediante una combinación ofensiva protagonizada por Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. El joven atacante culminó la jugada con un remate de pierna derecha después de una asistencia de tacón de su compañero, firmando así el 2-0 definitivo.

Con una ventaja cómoda en el marcador, el cuerpo técnico argentino aprovechó la segunda mitad para repartir minutos entre varios futbolistas que buscan consolidar su lugar dentro de la plantilla mundialista. El objetivo fue evaluar alternativas y observar distintas variantes tácticas antes del inicio del torneo.

En el lado hondureño, el seleccionador José Francisco Molina también utilizó el tramo final para realizar ajustes. Entre los movimientos realizados estuvieron los ingresos del centrocampista David Ruiz y del extremo Rigoberto Rivas, quienes tuvieron la oportunidad de sumar rodaje en un partido de alta exigencia.

El encuentro dejó a Argentina con buenas sensaciones a una semana del inicio de la Copa del Mundo. La vigente campeona aún tiene una prueba más en su calendario antes del debut oficial.

El próximo 9 de junio, la Albiceleste enfrentará a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama, compromiso que representará el último examen del equipo de Scaloni antes de comenzar la defensa del título conquistado en la anterior edición del torneo.

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