El papá León XIV recibió la playera de la selección de México

El papa León XIV se involucró este sábado en la temática mundialista después de recibir la playera de México en el vuelo que lo trasladó de Roma a Madrid, en donde hará una visita pastoral de siete días en España, aprovechando el encuentro con los periodistas que acompañaron al santo pontífice.

Justo en ese momento dentro de la aeronave, el líder de la iglesia católica compartió un mensaje relacionado con el próximo torneo internacional de futbol y el papel que desempeña el deporte como herramienta de unión entre los pueblos.

Así fue el momento en que @valealazraki, corresponsal de N+ Univision, le entregó la playera de la Selección de México al Papa León XIV. pic.twitter.com/OTnyxftEZq — N+ UNIVISION (@nmasunivision) June 6, 2026

La imagen del papa León XIV sosteniendo el jersey de la Selección Mexicana rápidamente llamó la atención de aficionados y medios de comunicación, especialmente por producirse a pocos días del debut del representativo tricolor ante Sudáfrica.

También le fue entregada la playera del Tricolor por la reportera mexicana Valentina Alazraki, corresponsal de Televisa y de la cadena N+, obsequiándole el jersey oficial que el seleccionado de México utilizará contra Sudáfrica el próximo 11 de junio en el estadio de la Ciudad de México.

En el evento de la entrega de la playera, León XIV expresó su deseo de que la competencia deportiva contribuya a fortalecer la convivencia entre las naciones y fomente valores positivos dentro y fuera de las canchas.

“Deseo a todos una competición que ayude a fomentar la unidad en el mundo; de que veamos que el deporte puede unir a todos, con la disciplina, con el juego, pero sobre todo con la seriedad y el sacrificio”, expuso el pontífice mientras convivía con los representantes de los medios de comunicación que viajaban en la misma aeronave rumbo a la capital española.

A tan solo unos días del inicio de la Copa Mundial, el Papa León XIV recibió una playera de la Selección de México.



Comentó la ilusión que le hacen los próximos días en relación al deporte, y espera que el futbol una a todos sobre la base de un juego limpio. Incluso afirmó que? pic.twitter.com/0OiJqhbQju — N+ UNIVISION (@nmasunivision) June 6, 2026

Respecto al equipo que apoyará el Santo Padre, lo dejó en el aire y expuso que será una competencia interesante y en donde buscará seguir algunos de los encuentros de la competencia, donde recordó que ni Perú, ni Italia pudieron estar en este evento mundial.

EL PAPA LEÓN XIV CONFIESA QUE ES DEL REAL MADRID



? Elise Ann Allen / Crux pic.twitter.com/X4H72NNSew — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 6, 2026

Eso sí, el Santo Pontífice mostró su gusto por el Real Madrid en la cuestión futbolística cuando fue cuestionado entre el cuadro merengue y el Barcelona, respondiendo que: “Esa respuesta es fácil, el papa es de todos los equipos, pero me gusta el Real Madrid”, concluyó.

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